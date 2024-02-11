快訊

明晨恐下探6度低溫！強烈冷氣團將減弱 晴朗穩定天氣到開工日

華爾街大多頭：標普500逢龍年龍騰股躍 年底上看5,350點

過年不愁追劇荒！來看台灣四OTT平台春節推薦片單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

返祖？荒唐婦武陵追櫻上樹拍照網友炸鍋 但依法根本罰不怕

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
武陵農場出現遊客爬上櫻花樹拍照，武陵農場「嚴厲譴責」。圖／取自武陵農場臉書粉專
武陵農場出現遊客爬上櫻花樹拍照，武陵農場「嚴厲譴責」。圖／取自武陵農場臉書粉專

武陵農場櫻花祭8日起跑，武陵農場小編發文「嚴厲譴責」，一名婦人「學猴子爬樹」，坐在櫻花樹幹上，讓另一名女性拍照。網友看到照片炸鍋喊應「重重罰款」。不過依國家公園法，採折花木第一次發生1500元，第二次罰3000元。

武陵農場臉書小編昨貼文附上兩張照片，兩名婦人中，一人坐在櫻花樹幹上，另一人拍照。動作誇張，小編表示「嚴厲譴責」，請遊客看到類似動作，也幫農場勸阻。

網友看到貼文直接炸鍋，「直接公布正面照啦⋯真是沒水準，台灣人的臉都被她丟光了」、「太誇張了！我們拍照都捨不得小碰一下，竟然還能坐在上面拍照」、「這種應該要罰款，罰重重的」、「開罰且重罰，禁止她及攝影師終生不得再入園區」。

依國家公園法，採折花木第一次罰1500元，第二次罰3000元。網友留言，「櫻花多久才能長這樣？罰10萬都不夠」，也有人建議用「無人機巡邏」，發現沒有公德心的民衆可以遠端監控，馬上開罰。

武陵農場8日起展開為期22天的櫻花祭，南谷、茶園區、隘口櫻花林等地紅粉佳人、昭和櫻已盛開5成，山櫻花全區滿開，農場預計，未來2周都是最佳賞花期。

櫻花 武陵農場

延伸閱讀

新北櫻花朵朵開 親子年節走春放電趣

扯！為拍美照爬上櫻花樹 武陵農場小編怒「嚴厲譴責」

賞櫻不用上山 今年春節連假到芬園花卉園區不收門票

影／湧近千名遊客！武陵農場櫻花祭管制首日 花況曝光

相關新聞

返祖？荒唐婦武陵追櫻上樹拍照網友炸鍋 但依法根本罰不怕

武陵農場櫻花祭8日起跑，武陵農場小編發文「嚴厲譴責」，一名婦人「學猴子爬樹」，坐在櫻花樹幹上，讓另一名女性拍照。網友看到...

鹿港這家族回娘家愛搞怪 今年變身玩橘色趴 俏皮狐狸精現身

今天大年初二，是民俗嫁出女兒回娘家的日子，彰化鹿港頂番婆潘姓家族連續第10年舉辦「變身趴」，今年是以象徵大吉大利的「橘色...

台中這2家五代同堂 沙鹿顏家、太平張家春節團聚大陣仗

台中市知名的五代同堂，太平區張家與沙鹿區顏家。張家五代同堂，家族選在初二團聚，中午席開32桌、晚上再開15桌，近500人...

盧秀燕發小紅包 顏清標全程陪 隊伍從廟埕排到市場逾千人

台中市長盧秀燕大年初二一早到大甲鎮瀾宮發龍年紅包，排隊人龍從廟埕直到大甲菜市場，逾千人排隊，凸顯盧秀燕人氣超旺。鎮瀾宮董...

扯！為拍美照爬上櫻花樹 武陵農場小編怒「嚴厲譴責」

武陵農場櫻花祭8日起跑，怎料農場小編今罕見動怒，在粉專發文「嚴厲譴責」，並附上兩張照片，竟是民眾為與粉嫩櫻花合影，竟爬上...

盧秀燕發「龍珠紅包」 盧粉凌晨排隊「搶頭香」不怕冷

大年初一迎新春，台中市長盧秀燕一早走訪台中市區宮廟，發放印有印有「龍珠許願」及「福運昌龍」祝賀詞的市長小紅包，更親切與市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。