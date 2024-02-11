返祖？荒唐婦武陵追櫻上樹拍照網友炸鍋 但依法根本罰不怕

武陵農場櫻花祭8日起跑，武陵農場小編發文「嚴厲譴責」，一名婦人「學猴子爬樹」，坐在櫻花樹幹上，讓另一名女性拍照。網友看到照片炸鍋喊應「重重罰款」。不過依國家公園法，採折花木第一次發生1500元，第二次罰3000元。

武陵農場臉書小編昨貼文附上兩張照片，兩名婦人中，一人坐在櫻花樹幹上，另一人拍照。動作誇張，小編表示「嚴厲譴責」，請遊客看到類似動作，也幫農場勸阻。

網友看到貼文直接炸鍋，「直接公布正面照啦⋯真是沒水準，台灣人的臉都被她丟光了」、「太誇張了！我們拍照都捨不得小碰一下，竟然還能坐在上面拍照」、「這種應該要罰款，罰重重的」、「開罰且重罰，禁止她及攝影師終生不得再入園區」。

依國家公園法，採折花木第一次罰1500元，第二次罰3000元。網友留言，「櫻花多久才能長這樣？罰10萬都不夠」，也有人建議用「無人機巡邏」，發現沒有公德心的民衆可以遠端監控，馬上開罰。

武陵農場8日起展開為期22天的櫻花祭，南谷、茶園區、隘口櫻花林等地紅粉佳人、昭和櫻已盛開5成，山櫻花全區滿開，農場預計，未來2周都是最佳賞花期。