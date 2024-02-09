兒少是朝陽、老人是夕陽...老人福利工作關懷度輸給兒少 專家揭原因

彰化家扶中心和華山基金會今年各為弱勢家庭、長者募集1700多套年菜，彰化家扶今年靠後援團體「接龍」，元月底前達標，華山基金會邀明星加持，彰化區2月4日才湊足；老人福利學者今指出，兒少是朝陽，老人如夕陽，造成兩類社會福利得到冷熱不同的對待。

彰化家扶去（2023）年12月16日起募年菜，五菜一餐，每套1200元；彰化家扶表示，景氣復甦不如預期，12月底前不到目標數五成，自立青年陳美紅主動號召親朋好友捐贈87套，彰化縣警局勤務指揮中心警務佐周百煌獲警界好友贊助募到110套，又後援團體在群組「接龍」，今年元月底達到目標數1700多套。

華山基金會去年12月6日邀明星代言勸募今年春節年菜，年糕、桂圓紅棗、肉鬆等7種食品每套900元，華山彰化區今年元月中旬只募到五成，經大力宣傳和尋求曾捐年菜的善士協助，2月4日還不足200套，立法委員謝衣鳯以謝言信、謝林玉鶯基金會名義「全包」，讓華山彰化區總算達標。

彰化家扶和華山基金會都為弱勢族群募年菜，卻有冷熱差異。彰化家扶認為，多年募年菜、送年菜都很落實，已建立信用，加上平時服務績效有目共睹，所以能得到眾人幫助，45天內達到目標。華山基金會彰化區長林秀儀指出，兒少會成長，所以大家較喜歡從事兒少福利，看見未來和希望。

林秀儀說，早年老人福利推動困難，有企業主稱「就他們老去」近年台灣快速高齡化，社會不得不面對老人問題，老人福利才逐漸被重視；華山基金會今年調高年菜金額，社工很賣力募款，反觀毛小孩年菜每分1500元，真令人感歎老人不如寵物。