賞櫻不用上山 今年春節連假到芬園花卉園區不收門票

今年因為閏年加上天氣寒冷，平地櫻花開得比往年晚，彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區內的萬櫻已開了3成，估計到元宵節前會大開，民眾仍然可以前往賞櫻，尤其不要錯過最新的品種紅華櫻花，花色特別紅，在新春更加討喜，園主張洲府歡迎民眾前往賞櫻，不收門票。

芬園鄉花卉生產遊憩園區是由神農獎得主張洲府經營，獨到的育種與栽培技術，博得「櫻花張」美譽，逐步擴充到目前的14公頃，栽培的櫻花、梅花苗木10多萬棵，主要包括洲府枝垂櫻、山櫻、八重櫻、河津櫻、吉野櫻、萬里香櫻、桃園4號櫻及平地梅花等 。

張洲府說，今年因為閏年加上天氣寒冷，平地櫻花開得比往年晚，到目前只開了約3成，其中以河津櫻及紅華櫻花開得比較茂盛，其餘櫻花要等到元宵節前才會大開，民眾如果等不及，趁著春期連假，歡迎前往賞櫻。

張洲府特別推薦紅華櫻花，他說，這是由台灣山櫻新改良的品種，花色深紅，台灣山櫻只長大才開花，但紅華櫻花只要一年就會開花，花期更可長達廿天，枝條優雅，可以盆栽栽培，民眾春節前往走春賞花，更添喜氣。

芬園花卉生產遊憩園區內，除了有數量龐大的櫻花及各種櫻花外，園主張洲府也精心規畫布置，像櫻花景觀池有鴨鵝兒悠游外，周邊櫻花映照，更是絕美，園區內長達50公尺的洲府枝垂櫻步道，及50公尺長的河津櫻花隧道粉紅花朵夾道，令人賞心悅目，是遊客必訪的景點。