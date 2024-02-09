春節連假 彰化縣違停不拖吊、彰化市路邊停車照常收費

春節連假期間，彰化市路邊停車往年都不收費，卻被民眾詬病停車格都被占用，加上今年彰化市有燈季與封街年貨大街活動，預期將帶來人潮與車潮，市公所表示今年路邊停車格正常收費；至於違規停車部分，彰化縣政府警察局表示，仍如往年，原則上不拖吊，但如果有民眾檢舉，仍將視狀況拖吊。

春節連假期間，彰化縣政府在八卦山有「月影燈季」活動，彰化市公所在鬧區則有「半線古城‧慶典之都」文化季活動，將封街舉辦春節市集，將吸引大批民眾前來拜廟、吃美食，看花燈，停車問題將是一大考驗。

彰化市除既有路外收費停車場外，本月又有彰化後火車站的扇形車庫立體停車場，以及延平公園地下停車場啟用，可以紓解停車困難問題，縣府呼籲民眾多加利用。

至於路邊停車格，往年在春節期間，為方便民眾都不收費，但市公所表示，很多民眾抱怨，不收費造成路邊停車格被占用，反而才是不公平，因此今年春節期間，決定收費，以提高停車格轉換率。

違規停車也是春節連假的常態，但為了避免民眾被民眾抱怨警方「連過年都搶錢」，彰化縣警局如往年，春節期間原則採勸導方式，也不拖吊，但如果有民眾檢舉，警方仍會視狀況取締及執行拖吊，警方呼籲民眾不要圖求僥倖。

縣警局表示，在彰化市八卦山「月影燈季」、溪州公園「花在彰化」、彰化市「半線古城‧慶典之都」等活動現場 、鹿港天后宮周邊等地點，均已公告停車資訊，警方也會加派人力疏導交通，請民眾配合。