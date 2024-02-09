滿載政治人物祝賀 台中「春聯公車」現蹤 年味十足

春節連假首日，台中出現充滿年節味的「春聯公車」，貼滿政治人物春聯，各黨派齊聚一車，還提供春聯和紅包袋讓乘客索取；公車駕駛王育綸說，各家春聯貼在車窗上，乘客都覺得很新奇。市議員張芬郁也來朝聖，感謝王育綸用心，讓大家搭公車時感受喜氣洋洋年味。

豐原客運280號公車從台中二中開往修平科大，車內全是政治人物春聯，有小英總統、副總統賴清德聯名的「萬物興龍」、立委蔡其昌的「龍光煥發」、何欣純的「龍鳳純祥」、台中市長盧秀燕的「福運昌龍」、「龍賺大錢」。

行政院前院長蘇貞昌、立委蘇巧慧和總統、副總統及蕭美琴分別聯名的「守護臺灣、護國有我」、「好運龍來」，連馬英九夫婦的「…送黑兔、…迎青龍」，甚至最潮的限量「旺喵方斗春聯」車上都有。

王育綸說，他看見許多立委、議員提供免費春聯，他希望也讓乘客感受過年氣氛，跑了幾個議員服務處要春聯，越蒐集越多，同事也幫他湊不同版本春聯，熱門春聯一下就被索取一空。

張芬郁說，有民眾告訴她台中有一輛「春聯公車」，車上還有她和立委何欣純的紅包袋供乘客索取，他詢問才知駕駛王育綸是大里子弟，多次到服務處「補貨」，因此她昨天特別來朝聖。

王育綸說，他提供春聯、紅包袋和乘客形成好的互動。乘客搭車時禮貌詢問、也會欣賞春聯題字，還有乘客拿了紅包袋，包200元給他，他很窩心將紅包轉捐教會，一起做善事。他也注意張貼春聯「各黨派都要有」才不會被乘客貼標籤。

張芬郁說，近年台中公車駕駛大量流失，年節期間公車不停駛，全力為市民服務，呼籲期間搭乘公車民眾也像辛苦的運將說聲謝謝、新年恭喜，讓搭乘公車成更好的生活體驗。