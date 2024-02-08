春節連假首日盧秀燕視察雙鐵 交通疏運順暢

今天是春節連續假期首日，台中市長盧秀燕今天視察三鐵共構的台中高鐵站，了解高鐵、台鐵和捷運疏運情況，並歡迎市民回家，發放春聯。今天現場未現湧現人潮，交通運輸順暢，盧秀燕呼籲，民眾遵守交通規則，喝酒不開車、開車不喝酒，平安好好過年。

高鐵台中站說，因應春節返鄉旅客，高鐵公司自6日起10天的春節疏運，加開461班次列車，春節期間擴大台中以北區間自由座運能，配置8節自由座車廂，因今年年假長達7天，前兩天起已陸續出現返鄉人潮，因人潮分散，今日疏運情況良好。

台鐵台中站說明，6日至15日推出春節疏運，因應春節加開256列次，今天旅客疏運順暢，預估大年初三會出現出遊人潮高峰。

交通局長葉昭甫說，因應春節連續假期，捷運、市區公車服務正常營運，各百貨商圈也落實相關交通維持作為；計程車費率2月5日至14日實施春節加成，每趟次加收50元並按錶收費，民眾不必額外另加付50元，若有司機未依規定收費，歡迎民眾檢舉。

此外，為方便民眾停車，自2月9日（除夕）至2月13日（初四），採部分停車場暫停收取停車費措施，暫停收費範圍包含路邊汽、機車收費停車格、停管員巡場開單的路外平面停車場，但委外經營平面停車場及所有立體停車場均照常收費。

葉昭甫說明，台中捷運及市公車於連假期間皆持續上路服務，僅適度調整發車班次。捷運部分，每日6時至24時提供服務，並採假日班距運行，為服務高鐵末班車旅客，每日0時15分照常提供高鐵台中站開往北屯總站加班車；市公車部分，民眾可利用「台中市即時公車動態資訊或下載「台中公車APP」查詢即時公車資訊，減少候車時間。