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埔里農莊遭控濫墾 縣府：違法就停工

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
埔里農莊開發旅宿與遊憩區，居民陳情濫墾山林，副議長潘一全昨會勘，發現山頭被「剃頭」，要求縣府查辦。記者賴香珊／攝影
埔里農莊開發旅宿與遊憩區，居民陳情濫墾山林，副議長潘一全昨會勘，發現山頭被「剃頭」，要求縣府查辦。記者賴香珊／攝影

中友百貨關係機構埔里農莊，在南投埔里規畫開發大型旅館及遊憩區，居民指控業者濫伐山林，恐破壞保育類「台灣白魚」棲地，向民代陳情。副議長潘一全昨邀縣府會勘，親睹林木茂密的山頭遭「剃頭」，要求徹查，若涉濫墾就移送檢調。縣府表示，現勘後將細部清查申請項目，有違法就開罰，並要求停工。

埔里農莊透過中友百貨代為回應，現勘區域多屬私人農牧用地，已超出目前申請案範圍，山頭砍伐以雜草為主，水權及水土保持等申請，都依縣府規定的程序進行，現場鋪設水泥路段有申請疏失，將與縣府配合改善。

埔里鎮一新里長林宥岑指出，埔里農莊在一新、合成、廣成里等地，購置上百公頃土地，幾乎把山頭買下，將興建600人旅館、休閒農場及遊憩區，3處基地彼此並非相鄰，但串接起來就是大型度假村，位於台灣白魚棲地上游，開發行為恐破壞生態，未來大批遊客湧入，恐影響民生、灌溉用水。

業者上周四舉辦地方說明會，強調開發案「未砍一棵樹」，居民反控濫伐山林，堅決反對開發行為，雙方不歡而散。

居民向民代陳情，副議長潘一全、縣議員陳宜君等人昨會同農業處、觀光處等會勘。

當地居民帶領潘一全等人現勘已開挖地區，大量樹木被砍伐，開闢成施工道路，整片土地明顯裸露，甚至已鋪設水泥；居民出示開發前後空照圖比對，痛批該開發案還沒通過環評，就已開始濫伐山林。

農業處副處長曾銀位說，該開發案有申請開發許可，目前仍在水土保持規畫階段，經初勘，部分地號已有申報水保計畫，但部分疑未申請，待進一步清查其相關申請項目。

台灣白魚 埔里 濫墾

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