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影／南投埔里大型旅館開發喊未砍一棵樹 居民控山林慘遭「剃頭」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
埔里農莊開發旅宿與遊憩區，居民陳情濫墾山林，副議長潘一全今會勘，發現山頭被「剃頭」，要求縣府查辦。記者賴香珊／攝影
埔里農莊開發旅宿與遊憩區，居民陳情濫墾山林，副議長潘一全今會勘，發現山頭被「剃頭」，要求縣府查辦。記者賴香珊／攝影

中友百貨相關機構埔里農莊在南投埔里規畫開發大型旅館及遊憩區，但居民指控業者濫伐山林，且恐破壞珍稀魚種「台灣白魚」棲地，向民代陳情。副議長潘一全今邀縣府會勘，看見林木茂密的山頭慘遭「剃頭」，要求徹查，若涉濫墾就移送檢調；縣府則表示，現勘後會細部清查其申請項目，有違法就開罰及要求停工。

埔里一新里長林宥岑指出，埔里農莊在一新、合成、廣成里等地購置上百公頃土地，幾近買下山頭，將興建600人的大型旅館、休閒農場及遊憩區，雖3處基地均有段距離，但串接起來就是大型度假村，且其位在珍稀保育魚種「台灣白魚」棲地的上游，開發行為恐嚴重破壞生態，未來大批遊客更將影響民生、灌溉用水。

埔里農莊旅館開發案遭地方強烈反對，業者上周四（1日）舉辦地方說明會，向居民簡報說明，並強調該開發案「未砍一棵樹」，反遭居民指控濫伐山林，當場抗議重申堅決反對相關開發行為，雙方不歡而散。居民持續向民代陳情，副議長潘一全、縣議員陳宜君等人今天下午會同縣府農業處、觀光處等相關單位會勘。

「沒砍一棵樹，因為是直接挖掉一整片森林！」當地居民帶領潘一全等人實地現勘已遭開挖地區，原本林木茂密的山頭慘遭「剃頭」，大量樹木被砍伐，開闢成施工道路，整片土地明顯裸露，甚至已被鋪設水泥；居民也出示開發前後空照圖比對，痛批埔里農莊旅館開發案還沒通過環境評估，就已經開始濫伐山林。

潘一全也質疑，今天會勘區域的山坡地坡度都相當斜，且出現非水土保持設施的混凝土設施，當場要求縣府徹查，他表示，一般民眾砍樹就得面臨違法開罰，這樣的大規模開發更該嚴格把關查處，若涉及濫墾就移送檢調查辦。

縣府農業處副處長曾銀位則說，該旅館開發案有初步申請開發許可，但目前仍在水土保持規畫階段，而經初勘，部分地號已有申報水保計畫，但部分疑未申請，但細部狀況仍待進一步清查其相關申請項目，後續有違法就開罰，並要求停工。

對此，埔里農莊透過中友百貨代為回應，今現勘區域多屬私人農牧用地，已超出目前申請案範圍，山頭砍伐以雜草為主，水權及水土保持等申請皆按照縣府規定的程序進行，現場鋪設水泥路段有申請上的疏失部分，將密切與縣府配合改善。

埔里農莊在南投埔里規畫開發大型旅館及遊憩區，但居民指控業者大規模開發濫伐山林，恐嚴重破壞生態。圖／林宥岑提供
埔里農莊在南投埔里規畫開發大型旅館及遊憩區，但居民指控業者大規模開發濫伐山林，恐嚴重破壞生態。圖／林宥岑提供

埔里農莊開發旅宿與遊憩區，居民陳情濫墾山林，副議長潘一全今會勘，發現山頭被「剃頭」，要求縣府查辦。記者賴香珊／攝影
埔里農莊開發旅宿與遊憩區，居民陳情濫墾山林，副議長潘一全今會勘，發現山頭被「剃頭」，要求縣府查辦。記者賴香珊／攝影
埔里農莊開發旅宿與遊憩區，居民陳情濫墾山林，副議長潘一全今會勘，發現山頭被「剃頭」，要求縣府查辦。記者賴香珊／攝影
埔里農莊開發旅宿與遊憩區，居民陳情濫墾山林，副議長潘一全今會勘，發現山頭被「剃頭」，要求縣府查辦。記者賴香珊／攝影
埔里農莊開發旅宿與遊憩區，居民陳情濫墾山林，副議長潘一全今會勘，發現山頭被「剃頭」，要求縣府查辦。記者賴香珊／攝影
埔里農莊開發旅宿與遊憩區，居民陳情濫墾山林，副議長潘一全今會勘，發現山頭被「剃頭」，要求縣府查辦。記者賴香珊／攝影

埔里農莊開發旅宿與遊憩區，居民陳情濫墾山林，副議長潘一全（紅衣者）今會勘，發現山頭被「剃頭」，要求縣府查辦。記者賴香珊／攝影
埔里農莊開發旅宿與遊憩區，居民陳情濫墾山林，副議長潘一全（紅衣者）今會勘，發現山頭被「剃頭」，要求縣府查辦。記者賴香珊／攝影
埔里農莊開發旅宿與遊憩區，居民陳情濫墾山林，副議長潘一全今會勘，發現山頭被「剃頭」，要求縣府查辦。記者賴香珊／攝影
埔里農莊開發旅宿與遊憩區，居民陳情濫墾山林，副議長潘一全今會勘，發現山頭被「剃頭」，要求縣府查辦。記者賴香珊／攝影

台灣白魚 埔里 濫墾

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