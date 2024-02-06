中捷延伸南投 經費恐成隱憂

台中捷運延伸南投是南投縣民期盼的重大交通建設，縣府正辦理「南投縣軌道系統整體網路評估計畫」，盼從中捷橘線終點站霧峰省議會，延伸至台鐵名間濁水站，與台鐵集集支線連結彰化高鐵站，形成中彰投環狀線，但經費恐成一大隱憂。

縣府說，縣長許淑華擔任立委起，積極爭取中捷延伸南投，前年4月更要求中央協助中捷橘線延伸南投，與鐵道集集支線濁水站串聯，形成南投路網系統；交通部去年補助辦理「南投縣軌道系統整體網路評估計畫」。

但縣府表示，目前中捷橘線南端最末站為霧峰省議會紀念園區附近，尚未將南投納入，當務之急仍盼先延伸到草屯，將積極邀集中市府研討中捷延伸段。

中捷延伸南投經費尚未估算，但南投縣交通管理所表示，中捷綠線延伸彰化約6.59公里，彰化就須負擔約67.15億元；橘線若延伸南投，光霧峰到草屯就逾8公里，比彰化還長，對南投財政絕對是沉重負擔，更遑論延伸至名間濁水。

縣府說，興建捷運除軟硬體設施經費，還有用地徵收經費，地方須自籌龐大配合款，經費恐成隱憂；但捷運現在不做，將來還是要做，盼中央支持地方軌道建設，擴大補助到土地等經費。