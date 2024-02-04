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彰首座公園停車場試營運 本月免費

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化延平公園停車場昨起試營運，孩童湧入體驗新遊具設施。記者林敬家／攝影
彰化延平公園停車場昨起試營運，孩童湧入體驗新遊具設施。記者林敬家／攝影

彰化首座公有公園與停車場共構的地下化停車場昨天啟用，縣府爭取中央補助，總共斥資4.3億元，昨起試營運，開放免費停車至2月底，3月起開始收費，另針對周邊延平、成功、南瑤里民，推出敦親睦鄰優惠月票。公園內設置全年齡遊具，吸引大小朋友體驗。

彰化縣長王惠美說，過去停車場鄰近大埔路、延平公園、南瑤宮、秀傳醫院、中山路商圈，交通混亂，公園幽暗、常有街友遊蕩，中央、地方齊心協力，興建地下2層樓停車場，可提供302席停車位，平面層提供268席機車格，導入智慧化停管系統及綠建築。彰化市長林世賢表示，延平公園地下停車場由中央補助2.2億元，地方配合款2.1億。

延平公園地下停車場去年底完工，還未開放前就受到矚目。建築師指出，公園內為各年齡休閒設計，兒童遊戲場有13種遊具。

新公園遊具吸引大小朋友體驗，當地里長表示，公園內遮蔭不足，夏天在公園活動，對老人、小孩恐怕太炎熱。彰化縣工務處長林漢斌說，臨路區域下方是停車場，覆土空間有限，已種植開花樹種，大型樹木都在公園內側，仍原地保留、疏枝51棵樹。

交通處表示，3月起正式營運，停車費率為每小時30元，月票方案有全日月票2700元、日間月票2200元、夜間月票800元。針對里民敦親睦鄰優惠，提供全日月票2160元。

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