台電彰化區處拔蘿蔔 苗栗包車台北自駕踴躍參加

台電彰化區處一連25年與溪州鄉農民契作，舉辦員工健行拔蘿蔔田園樂活動，今年契作4分地，連台電苗栗區員工都包遊覽車來參加，今天約千人下田拔蘿蔔，台電彰化區處發給布袋限量採摘，但員工「袋盡其用」都裝到爆滿，提袋勉強打結後搬上車，人人滿載而歸。

三條國小學童才藝表演揭開員工健行拔蘿蔔田園樂活動序幕，除了台電副總經理鄭慶鴻、王振勇、吳進忠和台電彰化區處長黃振興、台電總工會理事長吳有彬等台電人員，副縣長林田富、溪州鄉長江淑芬、縣議員劉淑芳和彰化縣青溪婦女協會理事長鄭汝芬等首長和民代也出席，由台電公司和處區旗幟掌旗官帶領健行1公里到蘿蔔田。

為避免參加者無限量拔蘿蔔，台電彰化區處發給手提布袋，當林田富等人按瓦斯喇叭宣布「開拔」，站在畦溝的參加者不分老少幾乎同時彎腰埋首拔蘿蔔，裂開的被放在田隴間，完整的放進袋裡，二開大小的布袋很快裝到爆；陳姓員工家屬表示，第一次拔蘿蔔，覺得很有趣。5歲的員工孫子說，第二次來拔，每次都很好玩。

台電彰化區處長黃振興說，25年前一名處長是溪州人，看到家鄉白蘿蔔生產過剩，就契作讓員工和家屬歲末拔蘿蔔，沒想到活動一砲而紅，每年在溪州換地方契作無農藥蘿蔔，員工、家屬和台電合作廠商都踴躍參加，帶動高雄、雲林兩縣市跟進舉辦類似活動；今年彰化區處多了無人機空拍活動，影片剪輯後上傳給員工觀看，讓拔蘿蔔「拔好，拔滿」之外也共創美好回憶。