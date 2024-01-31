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新春出遊 台中文化中心及藝文場館推應景活動

中央社／ 台中31日電

春節連假將到來，台中市文化局今天宣布，各文化中心及藝文場館在春節期間聯手推出應景活動，除了有藝文展覽外，還有市集及街頭藝人表演等，歡迎民眾前來走春。

文化局表示，包括大墩文化中心、葫蘆墩文化中心、屯區藝文中心、港區藝術中心、纖維工藝博物館、市立圖書館總館及各分館，將於大年初四開館，連續2天都有發送限量福袋、創意紅包、文創好禮或抽獎活動，向到訪的市民賀新年。

各藝文場館也有不同主題的展演活動，文化局指出，葫蘆墩文化中心推出「葫蘆墩金龍獻吉祥」新春裝置藝術展，以剖竹編織如緞帶扭轉的結構表現金龍意象，並搭配紙藝及燈籠展覽。

至於纖維工藝博物館的「引路–光之纖維展」，則由8名藝術家展出10件不同媒材的大型纖維藝術，透過光影對話，呈現令人驚豔的視覺美感和多變趣味；台中文學館展出「浮動—公佮孫的台語詩畫特展」充滿溫馨童趣，大年初一至初四還有好好手感微笑市集，適合全家人走春。

台中市還有許多各具特色的地方文化館，文化局表示，其中台中市眷村文物館大年初一開館迎賓，初三至初五連續3天辦理「遊龍走春」搶救大兵市集活動，有復古文創攤位、街頭藝人演出及彩繪燈籠體驗。

霧峰林家宮保第園區大年初一舉辦抽紅包送好禮和古裝體驗，初二到初四還有跳加官、國樂表演、詩詞吟唱等表演節目。台灣民俗文物館初四開館，推出充滿年節喜氣、色彩豐富的「春華─生活版畫展」迎接新年。

文化局 台中市

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