影／台中甲安埔后全線免費小巴明上路 這條路「隨招隨停」

疫情解封，不少公車駕駛轉行遊覽車、物流業駕駛，造成公車駕駛流失壓力，中市交通局規劃專屬台中市民的9人座小巴士，今在外埔區老人文康中心舉辦記者會，明天將在大甲、大安、外埔及后里等地區發車，且行經外埔區土城北路就算沒有車牌，這段路乘客可「隨招隨停」，便民乘車。

今天下午，市府交通局在外埔區老人文康中心舉辦「市民小巴 4線齊發」啟動記者會。交通局長葉昭甫指出，疫情過後，觀光業復甦，不少公車駕駛轉行駕駛遊覽車、物流業，造成公車駕駛流失壓力，讓偏鄉人稀的公車路線規劃更是雪上加霜。

因駕駛公車需具備國職業大客車駕駛，交通局推動新上路的9人座市民小巴，駕駛員領有職業小客車或以上等級駕照，即可駕駛該車型，一來增加客運業駕駛招募來源，更兼顧偏鄉長輩重要的乘車需求。

「專屬台中市民的九人座小巴士來了！」葉昭甫表示，首度在大甲、大安、外埔及后里等地區，導入9人座小客車車型營運，替代原豐原客運172、210、214及226(含延)路線，深入服務大客車輛不易行駛服務的路段，小而美的公車路線明天正式上路。

4條市民小巴路線分別為：市民小巴1「大安國中-海墘-福住里」、市民小巴2「大甲車站－土城-泰安車站」、市民小巴3「大甲車站－六分路-麗寶樂園」及市民小巴4「中科后里辦公室－太平里(含延)」路線，全程免費搭乘。

值得一提的是，市民小巴2路線在外埔區土城西路、土城北路，后里區尾社路等無公車站牌路段，實施「隨招隨停」，便利民眾乘車，健全偏鄉公共運輸系統。