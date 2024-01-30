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台中公車除夕班次減半 計程車2月5日至14日每趟加50

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市府春節期間不打烊，市長盧秀燕感謝工作人員。圖/市府提供
台中市府春節期間不打烊，市長盧秀燕感謝工作人員。圖/市府提供

農曆新年將到，台中市政府服務不打烊，提供交通疏運、春節安全、弱勢民眾關懷、垃圾清運等服務。交通局表示，計程車費率方面，2月5至14日將每趟次加收50元。此外，部分停車場2月9至13日暫停收費；公車除夕全日班次減半，初一到初五適度減班。

交通局表示，市府已針對國道疏運、公共運輸、交通管制等制定因應措施，其中，中捷在春節期間每日0點15分提供加班車服務高鐵末班車旅客，2月8日、2月11至14日期間，每天上午10點到晚上8點，加密班距至8分鐘一班。

市區公車春節適度調整班次，另YouBike也將針對捷運站、觀光景點、商圈等重點場站加強調度頻次。

環保局提到，垃圾收運服務不打烊，2月8日及9日均有沿街收運，2月10日、2月12日則採「定時定點服務」，民眾連假期間倒垃圾免煩惱。

若有急難救助需求，可撥打1999市民一碼通專線，市府將提供線上諮詢服務，並派相關人員處理。

文化局表示，春節期間各文化中心及場館聯手推出熱鬧應景的活動，除了初四開館連續二天贈送限量紅包好禮，還有精采豐富的藝文展覽、市集和街頭藝人表演等。

觀旅局提到，台中山線、海線、屯區及都心景點豐富、美不勝收，包含武陵農場櫻花季、后里馬場、大甲鎮瀾宮、高美濕地、霧峰林家、光復新村，還有大坑風景區、台中公園湖心亭等，歡迎民眾來走春。

經發局指出，春節期間市場年貨供應齊全，有天津路年貨大街、一中商圈走春市集，各產業故事館也祭出新春優惠。民政局也提到，市長盧秀燕將赴宮廟發送小紅包，祈祝市民安康幸福，歡迎大家來領紅包、走春，歡喜迎新年。

春節 紅包 年貨大街

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