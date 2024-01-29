春節期間彰化縣26鄉鎮市垃圾清運時間出爐 呼籲民眾落實資源回收

農曆春節即將到來，彰化縣環保局公布26鄉鎮市公所春節期間垃圾收運時間，呼籲民眾落實資源回收再利用；至於巨大廢棄家具清運，民眾若有清運需求，可與所在地清潔隊聯絡安排清運。

各鄉鎮市春節期間垃圾收運時間如下：2月8日(小年夜)有秀水鄉、社頭鄉、永靖鄉、田中鎮及二水鄉，另線西鄉停止清運，其餘公所正常收運；2月9日(除夕）有芬園鄉、秀水鄉、福興鄉、線西鄉、伸港鄉、社頭鄉、永靖鄉、大村鄉、田中鎮、溪州鄉、竹塘鄉、二水鄉，其餘公所正常收運；2月10日(初一)有和美鎮、埔心鄉、北斗鎮，其餘公所停止收運。

2月11日(初二)有和美鎮、社頭鄉、永靖鄉、埔心鄉、溪湖鎮、田中鎮、北斗鎮，其餘公所停止收運；2月12日(初三)有和美鎮、社頭鄉、永靖鄉、埔心鄉、溪湖鎮、田中鎮、北斗鎮，其餘皆停止清運；2月13日（初四）有和美鎮、社頭鄉、埔心鄉、田中鎮、北斗鎮、埤頭鄉；另鹿港鎮、二林鎮及大城鄉提前恢復清運外，其餘停止清運。

2月14日（初五）有芬園鄉、秀水鄉、福興鄉、線西鄉、伸港鄉、社頭鄉、永靖鄉、大村鄉、田中鎮、溪州鄉、竹塘鄉及二林鎮；另埤頭鄉定點定時收運；二林鎮暫停收運，其餘公所皆恢復正常收運；2月15日起，全縣恢復正常收運。各公所春節期間垃圾清運，民眾也可透過各公所網站或臉書查詢。

彰化縣環保局提醒民眾，平時容易錯誤分類的物品包括高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池與行動電源、滅火器及瓦斯桶等，正確處理，再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收，切勿直接丟入垃圾車中，以確保民眾自身及清潔隊員的安全，並請民眾務必配合清潔隊春節休假期間將垃圾包好且將廚餘瀝乾，先行放置家中，不要堆置住家門前，不要隨意丟棄造成髒亂。

環保局呼籲民眾在大掃除後，整理出的堪用物品，其中舊衣物可投入舊衣回收箱，堪用書籍、3C電器、玩具及二手袋可打包後交付清潔隊資源回收車，或至環境部「全國不用品藏寶地圖」網站(網址：https://recycle.moenv.gov.tw/utmap/)尋找適合站點。