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參加民眾黨里長培訓！19歲廖家嫻被封「女刺客等級」 親曝想選下屆里長原因

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民眾黨台中市黨部今天舉行第二期里長培訓，19歲的廖家嫻有意投入里長選舉，堪稱刺客等級。圖／民眾黨市黨部提供
民眾黨台中市黨部今天舉行第二期里長培訓，19歲的廖家嫻有意投入里長選舉，堪稱刺客等級。圖／民眾黨市黨部提供

台灣民眾黨台中市黨部今舉辦第二場里長訓練營，上百人從全台到大里一同學習，經歷三個小時不間斷課程當中，有十幾人對參選2026年的里長有興趣。其中92年次的廖家嫻小姐，市黨部主委江和樹形容「堪稱女刺客等級」。

江和樹說，台灣民眾黨現在就是要扎根基層，不能一直打空戰，地方如果沒有組織就不會成功。台灣民眾黨是要壯，不是要胖！

台灣民眾黨台中市黨部今天開始第二場里長訓練營，現場有上百位從全台各來到大里學習的小草們。

經歷三個小時不間斷的課程當中，有十幾位對於參選2026年的里長，加入地方服務相當感興趣。92年次的廖家嫻，長相清秀，出現在里長的候選人當中，堪稱女刺客等級。

這位九十二年次的小女生有分享到：她有一個抱負心作為參選的理由。這讓我們聽了之後可以看見台灣的未來，是非常有希望的。

廖家嫻說，想趁年輕還沒有結婚，就投入為民服務，她的媽媽是來自越南的新住民，從事美甲設計，在和她媽媽一起從事美甲工作的過程中曾經跟顧客談到他們在地里長的問題。得到的回饋都是：為什麼不自己出來選里長，在地的親朋好友都願意支持，客人們的相繼的鼓勵之下開始有了參選的積極想法。

廖說，未來為民服務也可以增加媽媽美甲店的收入，創造自己的事業，更能幫助更多的人。

江和樹透過直播，分享與廣大網友們見面，就從今天起開始經營，兩年後即可投入地方選舉，期待小草變大樹。

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