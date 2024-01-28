照顧臥病在床丈夫和二名身心障礙兒她跌傷 到宅沐浴送暖
台中一名婦人獨力照顧臥病在床的丈夫，兩個兒子都是中度身心障礙者，有天她突然跌傷，手術後從此不良於行，台中市衛生局照顧專員緊急連結永信基金會的到宅沐浴服務，幫助這家人可免費使用到宅沐浴，她感謝社會溫暖，「讓我覺得人生還是有希望的。」
永信社會福利基金會執行長趙明明表示，年節前，基金會實地訪視到宅沐浴弱勢家庭做需求評估，發現有些個案因連結到其他資源，生活狀況變好；有些個案因疾病離世，每份物資得來不易，透過訪視後名單的調整，如果有不符政府的資源補助資格者，將會優先提供物資及支持到宅沐浴經費給他們。
今年有社會大眾捐贈春節愛心物資及富宇慈善基金會捐款、龍泉國小公益跳蚤市集捐贈弱勢家庭到宅沐浴經費。透過各方資源連結讓永信基金會能持續守護弱勢家庭，除了春節物資，也讓弱勢族群能在年前能好好洗個熱水澡。
基金會督導楊凱文表示，幫助案中，阿瑛姨（化名）獨力照顧臥病在床的丈夫多年，二名兒子都是中度身心障礙者，無法外出工作，全靠她打零工來維持家計。3年前，她突然因為頭痛步態不穩而跌倒，到醫院檢查才知道是椎間盤突出壓迫到神經，手術後不良於行。
阿瑛姨說：「謝謝衛生局照顧專員緊急連結永信基金會的到宅沐浴服務，幫助我們弱勢家庭能夠免費使用到宅沐浴服務，心中只有滿滿的感恩」。
到宅沐浴服務，不只送物資，透過服務致贈物資，關心弱勢家庭的生活狀況，讓他們感受到來自社會大眾的關懷。「美好食光計畫」是永信社會福利基金會發起，7年來連結社會大眾的力量已幫助了886戶弱勢家庭。
今年春節該基金會持續募集35份愛心物資幫助到宅沐浴的弱勢家庭，永信社會福利基金會在台中地區有3輛到宅沐浴車提供到宅沐浴服務，如有台中偏鄉部落或弱勢家庭需要免費到宅沐浴服務的民眾，可致電到宅沐浴服務專線04-26270812分機326，向凱文督導洽詢相關事宜。
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