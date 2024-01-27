預防遊具導致幼童受傷 南投校園遊具年底前完成檢驗

近日兒童遊具設施不符安全，讓兒童受困，甚至意外受傷，讓家長擔心。南投縣議員林儒暘說，遊具安全有法規，如何落實維護才是重點。南投縣政府盤點縣內遊具設施，國小118校及幼兒園131所，均已改善合乎規定，並安排組長、教師擔任遊具設施維護人，每3年由專業機構確認 安全，確保兒童安全。

兒童遊戲場設施安全管理規範實施後，法規對地墊厚度、遊具安全範圍、高空樹木位置皆有詳細規定，新規定實施後，南投縣公園就有設施幾乎都不合格，縣府也盤點全縣學校、公園遊憩設施，該重新規畫設計就暫時封閉，雖然一度造成兒童缺乏遊憩設施可玩，但經過三年多的努力，這些設施已經逐步改善。

最近中興新村兒童公園發生兒童撞上迷宮牆頭破血流，才發現國發會管理的兒童公園未依規定改善設施，林儒暘認為，國發會應善盡管理責任，讓遊憩設施符合新的安全規範，才能讓兒童安心嬉戲，他也請縣府盤點校園和公園遊憩設施，是否有疏漏。

南投縣教育處長王淑玲說，南投縣國小118校及幼兒園131所已改善合乎規定，依照安全規範第10條規定，遊具設施每3年由專業檢驗機構檢驗， 自109年後檢驗或新增的國小遊戲場，去年有14校已完成第1次定期檢驗。今年到期須檢驗共90校，已編列設施檢驗費如期完成。

教育處也安排學校主任或組長擔任遊戲場管理員，定期接受相關訓練取得合格證明，才能對遊戲場和設施安全有基本認識與了解，才能隨時掌握遊具安全狀況。