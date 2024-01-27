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預防遊具導致幼童受傷 南投校園遊具年底前完成檢驗

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣國小、幼兒園遊憩設施均已完成改善，並加強地墊厚度和安全範圍，減少兒童遊玩受傷。圖／南投縣政府提供
南投縣國小、幼兒園遊憩設施均已完成改善，並加強地墊厚度和安全範圍，減少兒童遊玩受傷。圖／南投縣政府提供

近日兒童遊具設施不符安全，讓兒童受困，甚至意外受傷，讓家長擔心。南投縣議員林儒暘說，遊具安全有法規，如何落實維護才是重點。南投縣政府盤點縣內遊具設施，國小118校及幼兒園131所，均已改善合乎規定，並安排組長、教師擔任遊具設施維護人，每3年由專業機構確認 安全，確保兒童安全。

兒童遊戲場設施安全管理規範實施後，法規對地墊厚度、遊具安全範圍、高空樹木位置皆有詳細規定，新規定實施後，南投縣公園就有設施幾乎都不合格，縣府也盤點全縣學校、公園遊憩設施，該重新規畫設計就暫時封閉，雖然一度造成兒童缺乏遊憩設施可玩，但經過三年多的努力，這些設施已經逐步改善。

最近中興新村兒童公園發生兒童撞上迷宮牆頭破血流，才發現國發會管理的兒童公園未依規定改善設施，林儒暘認為，國發會應善盡管理責任，讓遊憩設施符合新的安全規範，才能讓兒童安心嬉戲，他也請縣府盤點校園和公園遊憩設施，是否有疏漏。

南投縣教育處長王淑玲說，南投縣國小118校及幼兒園131所已改善合乎規定，依照安全規範第10條規定，遊具設施每3年由專業檢驗機構檢驗， 自109年後檢驗或新增的國小遊戲場，去年有14校已完成第1次定期檢驗。今年到期須檢驗共90校，已編列設施檢驗費如期完成。

教育處也安排學校主任或組長擔任遊戲場管理員，定期接受相關訓練取得合格證明，才能對遊戲場和設施安全有基本認識與了解，才能隨時掌握遊具安全狀況。

林儒暘說，至於南投縣都市計畫區內25個公園遊具設施已有24個改善完成，三和游泳池旁公園縣府已經編列預算改善，921會展中心和虎山藝術館旁也將新增親子公園，提供完善的遊憩設施，並由建設處和鄉鎮公所專責維護，讓兒童都能安心遊玩。

南投縣國小、幼兒園遊憩設施均已完成改善，並由主任、組長擔任管理員，確保遊具符合安全規範。圖／南投縣政府提供
南投縣國小、幼兒園遊憩設施均已完成改善，並由主任、組長擔任管理員，確保遊具符合安全規範。圖／南投縣政府提供
南投縣國小、幼兒園遊憩設施均已完成改善，並加強地墊厚度和安全範圍，減少兒童遊玩受傷。圖／南投縣政府提供
南投縣國小、幼兒園遊憩設施均已完成改善，並加強地墊厚度和安全範圍，減少兒童遊玩受傷。圖／南投縣政府提供

南投 幼兒園 中興新村

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