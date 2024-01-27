彰縣塭仔漁港新船啟航 12年來首艘

彰化縣線西鄉塭仔村漁港昨天有喜事，12年來首艘新船下水啟航，漁民黃超群設計可捕魚、載客的遊憩式漁船「泓泉168號」，投入近3200萬元打造，未來還可搭載離岸風電的工作人員出海．新船昨天啟航，成為地方盛事，吸引大批民眾前往觀看，熱鬧滾滾。

「泓泉168號」新船熱鬧下水，現場有21響禮炮，並拋撒麻糬、糖果等甜食「擲吉」，因為「糬」的台語讀音與「吉」相同，現場民眾搶成一團，還有人專程帶來雨傘、箱子接甜食。

黃超群說，這艘新船除了可捕魚，也可載客，配合中央綠能政策，漁會鼓勵漁民轉型經營，這艘船還可載送離岸風電的工作人員進出。漁民指出，漁船造價不菲，大部分漁船堪用就會繼續使用，長期以來塭仔港較少新船啟用，「泓泉168號」一亮相，比其他漁船有派頭，大家都很開心。

船主表示，這艘新船不只是漁船，也符合運輸、娛樂功能，在安全性及配備都提升許多，光是雷達系統就安裝2部，船艙有2層，空間是一般漁船3倍大，最多可載40人，船上有吊臂設備供工作使用，還安裝最新GPS全球導航，相當新穎。