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中市春節垃圾收運 這兩天定時定點、初四恢復清運

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市環保局春節垃圾收運服務，2月8日小年夜及9日除夕均有沿街收運，2月10日初一、2月12日初三則採「定時定點服務」，2月13日初四恢復正常清運。圖/台中市環保局提供
台中市環保局春節垃圾收運服務，2月8日小年夜及9日除夕均有沿街收運，2月10日初一、2月12日初三則採「定時定點服務」，2月13日初四恢復正常清運。圖/台中市環保局提供

農曆春節7天連假，台中市環保局垃圾收運服務不打烊，2月8日小年夜及9日除夕均有沿街收運，2月10日初一、2月12日初三則採「定時定點服務」，2月13日初四恢復正常清運。

環保局表示，2月7日為配合民眾年前除舊佈新大掃除，特別加班沿街收運垃圾及資源回收，小年夜2月8日仍依照平日收運方式；除夕2月9日則取消夜間沿線及定點收運，改採日間收運，請民眾留意垃圾車音樂，也可下載「台中垃圾清運大車隊」APP查詢垃圾車抵達時間，收運時間約較平時提早4小時開始，收運服務到所有路線收完為止。

環保局指出，大年初一2月10日、初三2月12日全市共638處提供定時定點垃圾收運服務，每處停留時間約5至30分鐘，大年初四2月13日恢復正常清運。另初二2月11日、初五2月14日因適逢隊員例假日，停止收運。

環保局長陳宏益表示，春節連假期間清潔人員不辭辛勞加班服務，請民眾配合環保局收運時程交付垃圾；另呼籲民眾響應環保愛物惜物、循環利用，年節與親友團聚惜食減量不浪費。

小年夜 除夕 垃圾車 連假 春節 環保局長

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