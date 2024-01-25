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不懼降雪、零下1度低溫 中市幸福巴士接送梨山民眾返家

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中推出「幸福巴士」，提供梨山地區民眾免費搭乘，今年位在海拔2600公尺的福壽山農場也降下瑞雪，仍不懼氣候艱困，上山接員工返家，讓員工直呼「好感心」。圖／中市府提供
台中推出「幸福巴士」，提供梨山地區民眾免費搭乘，今年位在海拔2600公尺的福壽山農場也降下瑞雪，仍不懼氣候艱困，上山接員工返家，讓員工直呼「好感心」。圖／中市府提供

台中推出「幸福巴士」，提供梨山地區民眾免費搭乘，今年強勁寒流來襲，位在海拔2600公尺的福壽山農場也降下瑞雪，即便遇到寒冷雪天，仍上山接送員工返家，讓員工直呼「好感心」；交通局長葉昭甫表示，不論晴雨幸福巴士都會發車，降雪天候照常上路，在地人服務在地人，愛在梨山、交通無礙。

梨山幸福巴士客服人員林韻文說，梨山幸福巴士從2022年開始試營運後，一年365天每天都有班次，今年首度遇到天池下雪路況，駕駛未因下雪停止發車，晚上9點半有人預約，即使入夜後天池已達零下1度低溫，熱血又盡責的駕駛仍冒著低溫開車，等民眾安全返家後，才完成一天的接送任務。

駕駛劉啟涵表示，一般班次僅到下午6點半，但有時國中小學生課輔後超過6點，民眾可彈性預約搭車，他會到學校接送，且避免學童中途下車、逗留其他場所，會特別關注是否順利到家，不只熟悉常搭車的學童，也建立感情「待客如親」，是市府推動梨山幸福巴士可貴緣分。

葉昭甫說，梨山幸福巴士克服困難與挑戰，推動偏鄉交通服務，是台中市最小而美的公車業者，也是全台中最高的公車行駛路線，提供通學、通勤之外，成為長者出門看病、復健、採購、訪友的代步工具，更促成在地居民返鄉的工作機會。

交通局說，梨山高海拔氣候，幸福巴士遇下雪會立即加置雪鏈，接送民眾不受影響，與開市區公車的駕駛體驗不同，但同樣都不畏天候和路況，接送乘客使命必達，感謝梨山幸福巴士駕駛團隊的付出，讓偏鄉基本民行與市區交通能無縫接軌。

台中推出「幸福巴士」，提供梨山地區民眾免費搭乘，今年位在海拔2600公尺的福壽山農場也降下瑞雪，仍不懼氣候艱困，上山接員工返家，讓員工直呼「好感心」。圖／中市府提供
台中推出「幸福巴士」，提供梨山地區民眾免費搭乘，今年位在海拔2600公尺的福壽山農場也降下瑞雪，仍不懼氣候艱困，上山接員工返家，讓員工直呼「好感心」。圖／中市府提供

梨山 公車 偏鄉 寒流 降雪

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