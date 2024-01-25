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20多年行善捐款逾6千萬…「赤腳善人」賴士田今罕見穿鞋捐款 原因曝

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
人稱「赤腳善人」的賴士田今天到彰化家扶中心捐款15萬元要讓受助家庭過好年。圖／彰化家扶中心提供
人稱「赤腳善人」的賴士田今天到彰化家扶中心捐款15萬元要讓受助家庭過好年。圖／彰化家扶中心提供

人稱「赤腳善人」的賴士田做起善事特別慷慨；他將賣鞋及誦經所得全數捐出，行善20多年來濟助物資及善款估計已超過6千萬元，今天邀請花壇八德堂會兄姐蒞臨彰化家扶關懷弱勢兒少，捐款15萬元要讓受助家庭過好年。

77歲賴士田樂善好施，40年來不分寒暑都頂著光頭、打赤腳，被稱為「赤腳善人」；他2012年獲地方基層芳草人物表揚，受當時總統馬英九召見，他穿著一雙涼鞋進入總統府，不過面對近日這波超級寒流，他決定穿上拖鞋出門，他說，2016年的霸王級寒流，他照樣不穿鞋，但現在因為年紀大了，「健康要自己顧」。

賴士田原是台中人，初中畢業後與父親遷居彰化。花壇鄉製造拖鞋全台知名，賴士田退伍後也投入拖鞋生產，有一次見到婦人在丈夫過世後生活無以為繼，每月捐助3千元，這個初心引導他開始行善。

賴士田說，去年透過公所引薦第一次與彰化家扶結緣捐款12萬元扶幼捐款，今年與會兄姐們親自蒞臨彰化家扶，想要與孩子們相見歡，親自發放小紅包、糖果、鳳梨酥希望家扶兒能開心過好年，也許下心願，在能力所及之下，希望年年都能來家扶關心孩子們。

人稱「赤腳善人」的賴士田今天到彰化家扶中心捐善款，今天邀請花壇八德堂會兄姐蒞臨彰化家扶關懷弱勢兒少，捐款15萬元要讓受助家庭過好年。圖／彰化家扶中心提供
人稱「赤腳善人」的賴士田今天到彰化家扶中心捐善款，今天邀請花壇八德堂會兄姐蒞臨彰化家扶關懷弱勢兒少，捐款15萬元要讓受助家庭過好年。圖／彰化家扶中心提供
人稱「赤腳善人」的賴士田做起善事特別慷慨，今天到彰化家扶中心捐善款。圖／彰化家扶中心提供
人稱「赤腳善人」的賴士田做起善事特別慷慨，今天到彰化家扶中心捐善款。圖／彰化家扶中心提供

彰化 捐款 拖鞋 馬英九

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