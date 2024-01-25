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彰化民權市場出入口被擋被批不便民 網反大讚揭1優點

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市民權市場出入口常有機車停放影響動線，市場自治會宣導禁止機車停放騎樓。記者林敬家／攝影
彰化市民權市場出入口常有機車停放影響動線，市場自治會宣導禁止機車停放騎樓。記者林敬家／攝影

彰化市民權市場近日有網友反映出入廣場被用紅龍柱圍住，不便長者和身心障礙者，還質疑是哪位大官要來才讓百姓被隔絕在外靠邊站，但社群貼文一出引起許多人反酸，認為「這樣很好啊，不要騎摩托車逛市場」；也讓民權市場長期被機車騎到室內採買的問題再度引起討論。

彰化市公所指出，民權市場前幾天舉辦春節揮毫活動，因此設置紅龍柱讓民眾依循排隊，後來民權市場自治會考量年節將近，採買民眾多，先將紅龍柱暫置在此，可避免民眾將機車停在此處，保持出入口暢通。

有市場攤商指出，民權市場出入口常有民眾直接將機車停放，甚至將機車騎到室內空間採買，空氣汙染首當其衝就是商家和食材，有的也會規勸消費者，但也擔心顧客不上門。

有網友昨天在臉書社群「彰化人大小事」貼出民權市場出入口擺設紅龍柱的照片並貼文「民權市場改成這樣，中間完全不能通行，對年長者和身心障礙者非常不友善，還是有哪位大官要來，所以要圍紅龍柱讓百姓靠邊站。」

不過有網友反擊「感覺妳的文比較不友善」、「你的照片還真的看不出來哪裡中間不能通行」、「不要騎摩托車逛市場，很難嗎？」、「是不讓機車停前庭，我覺得這樣很好啊」。

彰化市公所指出，南門市場、民權市場等確實都有菜籃族騎機車進市場採買的現象，近年市場自治會都會貼標語宣導，也會請攤商幫忙規勸顧客，但也不能太強硬，就怕引起消費者反彈。

彰化市民權市場近日有網友反映出入廣場被用紅龍柱圍住，不便長者和身心障礙者，引發網友討論。記者林敬家／攝影
彰化市民權市場近日有網友反映出入廣場被用紅龍柱圍住，不便長者和身心障礙者，引發網友討論。記者林敬家／攝影

彰化 摩托車 春節

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