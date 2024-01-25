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彰化南瑤宮今明連兩年停辦除夕迎頭香 市長：主結構施工中

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化南瑤宮除夕路跑迎頭香活動每年都受到矚目，今年因施工暫停舉辦。本報資料照片
彰化南瑤宮除夕路跑迎頭香活動每年都受到矚目，今年因施工暫停舉辦。本報資料照片

彰化南瑤宮每年除夕夜舉辦的搶頭香活動今年將暫停，彰化市長林世賢指出，南瑤宮爭取經費修復主結構，封廟施工，媽祖及主要配祀神尊目前移至臨時行宮，考量到搶頭香活動空間不夠，預計今年和明年活動都將暫停。

南瑤宮過去除夕搶頭香活動全台知名，但早期短跑發生過推擠、跌倒受傷事件，甚至還曾爆發肢體衝突的意外，2020年起活動型態更改為「除夕路跑迎頭香」，連續舉辦2年，2022年由於疫情嚴重停辦一年，在疫情較為緩和之後，2023年再度恢復舉辦。

但南瑤宮年久失修，彰化市公所去年爭取6500餘萬元經費進行主結構修復工程，去年9月恭迎媽祖及主要配祀神尊移至臨時行宮，隨即封廟施工，需耗費2年修復完成。彰化市長林世賢說，臨時行宮設置在廟前廣場，考量到空間有限及安全性，今明兩年除夕迎頭香活動將暫停。

不過今年過年期間，同是彰化市公所管理的元清觀首次推出舉行「向天公借膽」科儀，彰化市公所寺廟室指出，「向天公借膽」科儀，信徒向玉皇大帝博筊取得聖杯，就可請回文膽、武膽；文膽可祈求考試順利、步步高昇、鴻圖大展，武膽則祈求事業順利、工商利祿、財源廣進。

彰化市公所今年也首次籌辦「彰廟神物彰化市公管寺廟文物展」，寺廟室說，已三百年歷史的開化寺，有眾多文物保存至今，主祀醫藥之神保生大帝的慶安宮獨有「藥籤」，也非常值得大眾前往觀賞，另集結南瑤宮彰化媽的香爐、進香旗、龍虎旗、風帆旗、燭台、印版、印信、籤詩箱、貢獻箱等神物。

彰化 南瑤宮 除夕夜

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