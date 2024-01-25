防火燒山 中市編4600萬元除草

每年冬天到翌年春天，大肚山區常發生火燒山，去年就發生300多件，尤其去年3月，沙鹿公墓火警燒到國道邊坡，更是險象環生。民進黨議員張家銨說，去年底迄今也陸續傳出山林火災，市府應及早應變。市府表示，今年已編列4600萬元，為公墓除草、清運，另在大肚、龍井開闢防火林帶，可降低山林火災。

去年3月，國道三號南下沙鹿段邊坡大火，烈焰在東北季風助長，竄起達2層樓高，差點燒上國道。台中市消防局表示，火舌來自國道下方的公墓，沿著大肚山一路燒到邊坡，連測速照相機都被大火吞噬。

台中市消防局長孫福佑表示，每年秋冬進入乾季，大肚山上的植被大黍草乾枯，加上風勢助長，一旦有火源，很容易星火燎原，演變成火燒山；統計去年全年，大肚山周邊已有300多件火警。

張家銨說，清水鰲峰山去年底又發生大火，火勢從嘉陽高中後方山林蔓延，清水地區不僅可見火光，大量煙霧影響空氣品質；秋冬到隔年清明節前，山區常因乾旱起火，市府要及早應變。

民政局長吳世瑋說，過去在清明節前為公墓割草，但草料留置在原處，一旦有火苗就會延燒，今年已編列4600萬元，將針對29區152處公墓，雇工割草並清運，總面積約718.68公頃，可有效降低公墓與山林火警。

農業局長張敬昌表示，市府去年底已發包，將於大肚山造林，設置2處防火緩衝帶，分別在龍井區龍新段574地號1.02公頃，靠近龍目井步道旁，以及大肚區萬陵段6-1地號0.98公頃，靠近華南路1號公墓，各設置長達270公尺、540公尺的防火林帶。

農業局補充，防火造林將先移除易燃的大黍草，保留原生樹種，再種植含水量高、耐火的原生榕屬樹種，例如正榕、稜果榕、澀葉榕等，預計今年3月種植，預計照顧3年，等樹木成林後，一旦發生火警，可阻絕火勢蔓延。