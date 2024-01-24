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扇形車庫停車場今天啟用 可改善彰化後火車站停車需求

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化火車站後站「扇形車庫停車場」今天啟用。記者劉明岩／攝影
彰化火車站後站「扇形車庫停車場」今天啟用。記者劉明岩／攝影

歷時3年斥資3.7億餘元打造的「扇形車庫停車場」今天啟用，小型車每小時收費30元、機車20元，預期可大幅改善彰化後火車站、周邊道路，以及彰化扇形車庫等景點停車空間不足的問題，即日起至31日試營運期間暫時免收費，2月1日正式收費。

位在彰化市辭修路的「扇形車庫停車場」，為地下1層地上4層的立體建築，總工程經費3億7166萬餘元，由中央前瞻經費補助1億1671餘萬元，縣府負擔1億6千萬餘元、市公所自籌8千5百萬元；興建樓層共地下1層、地上4層，汽車停車位295席、機車及電動單車（微型電動二輪車）停車位525席。

扇形車庫停車場收費費率，小型車每小時30元（當日上限180元），停放電動汽車充電專用位每小時加收20元，無每日上限（不論是否有充電），機車及電動單車（微型電動二輪車）每小時10元（當日上限40元）；小型車月租方案將在開放停車一段時間後，再行公布及登記。

扇形車庫停車場啟用儀式，由縣長王惠美、市長林世賢、立委黃秀芳及副議長許原龍等人共同主持，王惠美指出，縣府已向交通部公路局爭取到5座停車場興建工程，除了扇形車庫停車場外，還包括彰化市延平公園地下停車場、南郭路立體停車場、員林市三和公園地下停車場、福興鄉停八平面停車場，總經費達15億5千餘萬元，共提供1103席汽車格位及1402席機車格位，彰化市延平公園地下停車場近期也將啟用。

彰化市長林世賢說，扇形車庫停車場可連接彰化火車站跨站人行陸橋，對前後站停車都十分便利，並增加城市綠地空間，更矗立一座由一萬多塊總重量逾50噸的紅磚，燒製國寶級蒸汽火車CK124，打造全亞洲唯一磚造蒸汽火車「福爾摩沙號」，停車場並串聯戶羽機關車園區、扇型車庫、舊鐵路宿舍村，打造Line Park鐵道觀光廊道，活絡彰化市觀光。

由市公所發包的扇形車庫停車場，興建期間，即獲得「2022國家卓越建設金質獎」，出席啟用儀式的公路局彰化工務段副段長王嘉源表示，他以工程角度來看這個停車場，就是簡潔、美，看起來俐落、好管養、很有前瞻，還有設計低碳停車格，希望未來這個前瞻的停車場，能讓彰化市邁向低碳城市2.0。

彰化火車站後站「扇形車庫停車場」今天由縣長王惠美、彰化市長林世賢等人啟用啟用儀式。記者劉明岩／攝影
彰化火車站後站「扇形車庫停車場」今天由縣長王惠美、彰化市長林世賢等人啟用啟用儀式。記者劉明岩／攝影
彰化火車站後站「扇形車庫停車場」今天由縣長王惠美、彰化市長林世賢等人啟用啟用儀式。記者劉明岩／攝影
彰化火車站後站「扇形車庫停車場」今天由縣長王惠美、彰化市長林世賢等人啟用啟用儀式。記者劉明岩／攝影
彰化火車站後站「扇形車庫停車場」今天啟用，小型車每小時收費30元、機車20元，即日起至31日試營運期間暫時免收費。記者劉明岩／攝影
彰化火車站後站「扇形車庫停車場」今天啟用，小型車每小時收費30元、機車20元，即日起至31日試營運期間暫時免收費。記者劉明岩／攝影
彰化火車站後站「扇形車庫停車場」今天啟用，旁邊矗立一座百年工藝打造、全台唯一CK124全尺寸磚造火車頭。記者劉明岩／攝影
彰化火車站後站「扇形車庫停車場」今天啟用，旁邊矗立一座百年工藝打造、全台唯一CK124全尺寸磚造火車頭。記者劉明岩／攝影

停車場 彰化扇形車庫 火車站

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