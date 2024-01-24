憂彰縣調查站「掉下來」 居民籲搬遷

座落彰化市八卦山台地北側的法務部彰化縣調查站，緊鄰垂直陡坡，辦公大樓邊坡與下方彰化市龍山里社區高度落差近80公尺，建築基地經豪雨長期沖蝕，多次造成辦公園區崩坍，位在下方居民提心吊膽要求遷站。法務部表示，將列入評估。

彰化縣調查站主任徐國楨表示，縣調站辦公舍建於1991年，迄今已32年，歷經4次邊坡崩塌事件，加上距離斷層帶600公尺，921地震時，廳舍位移龜裂、停車場崩坍；調查站長期以來爭取遷建，但一直未找到適當用地。

徐國楨表示，邊坡下方是彰化市龍山里及彰化師大宿舍，居民擔心強震時，廳舍滑落，將危及生命及財產安全，多次陳情要求彰化縣調查站遷移；站方去年10月委託專業技師辦理建築物耐震能力鑑定，並委託工程顧問公司辦理地質鑽探及邊坡穩定分析。

經專家鑑定，彰化縣調查站辦公廳舍結構耐震強度，不符最新耐震設計規範，邊坡具有多次災害歷史，基地陡峭且地質屬紅土礫石，排水不佳，下邊坡崩塌頻繁，面對極端氣候及臨近彰化斷層，基地邊坡不穩定，具有潛在危安因子。

徐國楨說，當初建站時，空間規畫供30人使用，迄今人員已達58人，辦公空間也不足，已向行政院及法務部提出遷站建議。法務部等相關單位前天會勘，龍山社區山坡地自主防衛隊長林基生檢具邊坡曾發生災害照片，希望彰化縣站能遷站。法務部綜合規畫司長王文德表示，會帶回評估。

龍山里長洪敏玲說，彰化縣調查站下方就是彰化市中山路1段874巷，過去多次因豪雨土石滑落，擔心地震造成廳舍崩坍，危及安全，如果調查站能遷站，她樂觀其成。