童撞破頭…中興新村公園 遊具未檢驗

中興新村在「精省」後沒落，目前由國發會代管，多處設備老舊。民眾黨議員簡千翔昨批評，園區內兒童公園吸引孩子，但鞦韆、搖搖馬等遊具缺乏管理，迷宮牆面磁磚脫落，學童嬉戲時撞上受傷，這只是冰山一角，代表國發會無力管理，應移交縣府代管。

國發會表示，不符規定的遊具1個月內會檢修，園區大維運不易，將盡量委外管理。

南投縣政府表示，中興新村管理單位仍是國發會，除非明確將管理權責移交縣府，否則縣府無權限接管兒童公園設施，國發會作為主管機關，應善盡責任，維護公園與園區各項設施。

中興新村活化喊了20年，目前中興大學進駐設南投校區，其餘空間由國發會管轄，但整體發展沒落，不僅房舍老舊，昔日的噴水池也不再噴水。簡千翔說，有國小學童在兒童公園玩，撞上磁磚脫落的迷宮牆面，瞬間破血流，他請專家檢視，發現更多問題。

他邀專家檢視發現，依規定室外遊具和舖面3年檢驗一次，但現場鞦韆坐墊銳角、鋪面安全距離不足，上方橫桿有凸出螺絲、地墊硬化；兒童最愛的搖搖馬，底下彈簧裸露，萬一手伸進去後果嚴重。

簡千翔說，兒童公園假日熱門，常見小朋友排隊遊玩，為何沒有定期檢驗？迷宮牆是多人的童年記憶，不該讓孩子玩到頭破血流，希望國發會要作好維護。

國發會中興新村專案辦公室主任吳文貴說，兒童公園遊戲設施很少發生意外，依規定部分設施須重新調整，但中興新村屬於文化景觀，各項改建得經過文資審查；若要符合最新遊具規定，兒童公園原得封閉整修，目前多數遊具都符合安全規範，後續將再研議。

吳文貴說，專案辦公室人力從80多人精簡到50多人，要維運中興新村不容易，道路、管溝、樹木維護等，將儘量委外管理，希望能與縣府、市公所合作，讓公共設施「管用合一」。國發會環境維護組長簡力堅說，受傷學童有保險理賠，將給予應有保障。