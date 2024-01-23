中科二期擴建公告近了 台中高球場1700張會員證怎回收待協調

攸關台積電擴廠的「台中園區擴建二期」案，上個月26日經內政部都市計畫委員會審查，決議通過都市計畫變更。據了解，該案因運用到的台中(興農)高爾夫球場用地，對於1700張會員證未來如何賠償，台中球場今說，尚未與會員達成任何協議。

據了解，內政部在通過都市計畫變更之後，除了該跑的公告程序，剩下來的就是土地取得問題。中科管理局也請台中市政府協助盡速辦理公告實施，以利接續啟動用地取得作業，預計6月底提供土地給廠商建廠，因應產業發展需求。

台中市都發局長李正偉說，上周已收到內政部都市計畫委員會審查通過的會議記錄，將簽報中科就委員會提出須修正之處加以修正，接著等收到中科修正報告後，會再呈內政部核定，待全案核定後，即予公告實施。

但是，因為中科二期擴建土地，將使用台中(興農)高爾夫球場土地，中科管理員說，這屬於球場和會員間的私權問題，但管理局會協助促成。

球場會員權益促進會長陳永豐上午說，去年曾與台中球場人員在中科開過協調會，建議每張球證以180萬元補償，發下補償金的時間，則是在「球場不能打的那一天」不過，台中球場今亦聲明，未與促進會達成任何協議。

據了解，中科台中園區擴建二期緊鄰台中園區西側，面積89.75公頃，未來將使用園區管理基金價購土地，預算將達2百多億元。等土地取得之後，再向使用土地者收取租金和管理費，管理費是依使用公司每年營業額的千分之1.9計算。未來若真的是由台積電取得使用，且愈是先進製程，營業額就會愈高，對於中科收回土地成未也將愈有利。