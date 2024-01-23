遇疫情轉型…台中豬肉攤商第三代肉攤設溫控 還買下養豬場AI養豬

在傳統市場三代經營豬肉攤的45歲鄭茂祥，承接家業26年，沒想到疫情期間生意慘淡，他跟進網路行銷行列創辦「小鮮肉直賣網」，不但在台中市北屯區上景興市場的肉攤設置溫控設備，維持肉類品質，並且去年在台南七股買下養豬場，打造AI人工智能畜牧場，「一條龍」自產自銷，如今漲粉逾9萬。

中華民國家畜肉類同業公會全國聯合會理事長邱美珠說，因屠宰場人工不足，屠宰成本增加，毛豬成本較半年前增加800到1000元；不少消費者喜歡到傳統市場購買溫體豬肉，但為了維持肉類品質，持續推動豬肉攤設置溫控設備，也就是毛豬在屠宰場處理後都先預冷，載運到傳統市場恆溫在攝氏18度，希望末端豬肉攤能有溫控設備，達到溫控效果。

鄭茂祥說，豬隻的供應原本是與台南養豬業者配合，去年他在台南七股買下了1甲9分6的舊養豬場，規畫成小鮮肉牧場，共2603坪、六棟養豬舍，應用AI技術智慧系統，從豬臉識別AI智能監控、生長控制監控、汙水處理、恆溫系統、疾病控管和自動投放食物及無菌通道，確保阻斷細菌與病毒傳播等，生產到末端配送服務一條龍，確保品質。