回收iBike1.0單車6000輛報廢或送偏鄉？ 中市府傷腦筋

台中市公共自行車租賃系統YouBike已有1332站，市府將朝「里里有UBike」目標前進，目前全數淘汰iBike1.0共6000多輛，藍綠議員關切舊單車何去何從？交通局葉昭甫說，舊車已超過使用年限，例如台北市府全數報廢，但捷安特單車品質不錯，報廢可惜，但捷安特考量成本太高，不願接後續維護服務，舊車問題還要傷腦筋善後。

iBike1.0舊車用途，苗栗縣網友認為縣府可以接收，讓偏鄉民眾可租用。葉昭甫說，微笑單車品質不錯，全數報廢很可惜，若要送給公部門如其他縣市、區公所等，因微笑單車的零件都是特殊規格，但目前無人可接手維修，會導致亂丟等問題，微笑單車不願接手，另洽詢其他單車業者的意願。

議員周永鴻指出，退場的iBike1.0約6000輛，1輛造價1萬3000元，不能把原價7億4000多萬舊單車當廢鐵，強烈要求可轉送、不要全部報廢。

國民黨議員張瀞分說，建議堪用的ibike 1.0捐贈給偏鄉學校或里辦公室，讓退場的公共自行車能再利用。雖然ibike1.0的零件部分是特殊規格，可挑選堪用繼續用，後續出現故障已不符經濟效益，可淘汰。

交通局今年提出公共自行車擴展計畫，今年到2027年新設站點及電輔車分4年編列 5000萬，合計經費2億。原本的YouBike營運計畫今年度編5080萬，2025年至營運期滿編列1億5240萬，合計2億320萬。

交通局過去設站優先地點包含車站及交通節點、學校和商圈，下一階段推動各里有YouBike站點，彌補偏鄉大眾公共運輸的不足。目前台中市625里中，還有164里沒有YouBike站點，占全市26.24%。

議員蔡耀頡表示，原縣區站點比市區少，市長盧秀燕提出里里要有租賃站，但至今還有兩成六未設置，市府應加把勁，快速鋪設，不要造城鄉差距。

交通局指出，公共自行車租賃系統使用滿意度達9成以上，持續研議增設站點及車輛。葉昭甫說，主要考量需求及設置地點問題，正在盤點，如和平區的谷關及松鶴部都有新設站點，逐步讓每里都有站點，甚至努力在知名觀光景點也設站，推動慢活旅行。