台中豬肉攤商跟進網路行銷 買下台南養豬場自產自銷

家中3代經營傳統豬肉攤的鄭茂祥，歷經疫情期間傳統市場生意慘淡窘境，決定跟進網路行銷行列；為掌控生產流程，還在台南買下養豬場自產自銷，如今已有逾9萬粉絲。

45歲鄭茂祥，從小在傳統市場長大，承接家中3代經營的豬肉鋪，已有26年資歷，他今天與中華民國家畜肉類同業公會全國聯合會理事長邱美珠、秘書長袁仁琦，一起在台中市北屯區上景興市場接受媒體聯訪希望推廣傳統市場也能設置溫控設備，提升肉類品質。

邱美珠指出，目前因為屠宰場人工不足，屠宰成本增加，跟半年前相較，毛豬成本增加800到1000元；雖然國內開放美豬進口，但對傳統市場豬肉攤沒有影響。

邱美珠表示，不少消費者喜歡到傳統市場購買溫體豬肉，為了維持肉類品質，正持續推動豬肉攤設置溫控設備；毛豬在屠宰場處理後都先預冷，經由運輸車載送到傳統市場，這個過程都會維持在攝氏18度，到了末端豬肉攤，也希望能有溫控設備，達到溫控效果。

鄭茂祥表示，他除了在自己的豬肉攤設有溫控設備維持肉類品質外，為了貨源穩定，去年更在台南七股買下1座養豬場，運用AI智慧技術，從豬臉識別AI智能掌控，到生長控制監控、污水處理、恆溫系統等一條龍生產，生產流程完全掌握在自己手中，確保消費品質。

經歷3年疫情期間考驗，鄭茂祥說，他決定加入網路行銷，創辦了小鮮肉直賣網，目前已擁有9萬多名粉絲，雖然成本增加，利潤比傳統豬肉攤少了約3成，但他希望能為養豬業帶來新契機，減少碳排放，重現當年台灣「養豬王國」之光。