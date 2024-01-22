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舊衣回收市場復甦 彰化今年17個鄉鎮市擺設舊衣回收箱

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
舊衣回收市場過去低迷多年近來復甦，彰化共有17個鄉鎮市設置舊衣回收箱。記者林敬家／攝影
舊衣回收市場過去低迷多年近來復甦，彰化共有17個鄉鎮市設置舊衣回收箱。記者林敬家／攝影

舊衣回收市場過去低迷多年，疫情後去化逐漸暢通，彰化縣原被審計室發現多個鄉鎮公所未設置舊衣回收箱，要求改善，縣府環保局統計今年起將有17個公所設置舊衣回收箱，彰化縣府環保局長江培根表示，大部分舊衣整理後銷往海外，因運費成本調降，舊衣回收市場有復甦趨勢。

彰化縣審計室去年公告查核發現，截至2022年9月底止，彰化26鄉鎮市中尚未設置舊衣回收箱或利用其他回收管道者共有12個鄉鎮，去年3月函請環保局督促各該公所檢討改善。

審計室表示，經追蹤改善情形，截至2023年8月底止，已有6個鄉鎮辦理公開招標委由廠商設置舊衣回收箱，新設置舊衣回收箱計220處，減少舊衣以焚化方式處理，其餘6個鄉鎮陸續規畫辦理中。

彰化縣環保局長江培根表示，舊衣回收在低迷5、6年後，近來的確有回升趨勢，加上國內已有廠商有能力處理廢纖維，可將聚脂纖維類的廢舊衣做成SRF（固體再生燃料），供大型汽電共生廠做燃料，回收使用端較為暢通。

彰化環保局統計去年底全縣16個鄉鎮市公所設置舊衣回收箱，共收3436公噸舊衣，今年再增加和美鎮，共有1150處幫收舊衣，和美清潔隊長葉木樹說，疫情期間因國際運費過高，廠商寧可違約賠錢也不願再收舊衣，後續招標都不順利，去年底重新發包，因運往非洲等地的運費調降，廠商得以負擔一次來了三家廠商投標，今年起在鎮內設置200多個舊衣回收箱，方便民眾丟舊衣。

彰化市去年開始也在許多私人空地上可見成排藍、綠色外觀塗裝的成排舊衣回收箱，箱子都畫上可愛的卡通人臉；彰化市清潔隊說，這批舊衣回收箱是私人業者自行租低擺放，清潔隊仍有沿線收舊衣的服務，收回的舊衣由廠商統包處理。

疫情 環保局長

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