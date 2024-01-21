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台中東勢人瑞邱張桂英107歲仙逝 地方不捨悼念

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市東勢區年紀最長人瑞邱張桂英107歲仙逝，台中市客家事務委員會主委江俊龍發文悼念。圖／台中市客委會主委江俊龍臉書
台中市東勢區年紀最長人瑞邱張桂英107歲仙逝，台中市客家事務委員會主委江俊龍發文悼念。圖／台中市客委會主委江俊龍臉書

台中東勢年紀最長人瑞邱張桂英107歲仙逝，本月27日將辦家祭和公祭，台中市客家事務委員會主委江俊龍在臉書發文悼念，他上月28日才拜訪人瑞邱張桂英，贈送新丁粄大抱枕和豐原百年老店的檸檬蛋糕、客家五福符，更相約下次要一起團圓唱歌。

邱張桂英本月11日睡夢中仙逝，享壽107歲，27日將在家辦家祭及公祭，江俊龍拈香，並在臉書發文悼念。

邱張桂英住在台中市東勢區慶福里，台中市客委會主委江俊龍上月28日首次拜訪這位人瑞，祝賀她新年快樂，江俊龍拿出手機播放台中客委會自製客語歌曲「月光光123」和阿婆分享，大家一起唱，阿婆用客家話問「這麼人做个？恁好聽！（這誰做的？這麼好聽！）」場面溫馨歡樂。大家和她約定，要把台中市的客家新歌「月光光123」練好，下次一起團圓再唱。

江俊龍在臉書發文表示，他和東勢區長翁培真一起和邱張阿婆一家歡唱閒話家常的畫面已成追憶。他本月15日獨自前往拈香，並po上拜訪人瑞的影片，紀念這位慈祥開朗豁達的人瑞；東勢區長翁培真表示，邱張桂英曾是東勢區年紀最長的人瑞，11日在睡夢中仙逝，享壽107歲。

人瑞 客家話 台中市

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