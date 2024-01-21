彰化市大埔火葬場案續推 居民：抗爭到底

彰化市公所規畫在彰化市立大埔殯儀館後方，興建設有火葬場的「彰化藝術生命園區」，遭到附近居民強烈抗爭，市公所暫緩向市代會提案，大選結束後，市長林世賢宣示將持續推動。園址所在的彰化市延和里長王勝和昨天說，不管代表會是否通過，一定帶人抗爭到底。

彰化市民代表會主席陳文賓說，有聽說市公所會再向代表會提案審查「彰化藝術生命園區」案，仍希望市公所針對交通動線規畫等疑慮，向當地居民說明清楚。

彰化市公所去年五月向市代會提送「彰化市立殯儀館增建設施先期規畫案」，因在地里民及多數市代反對，市公所主動撤案。市公所改以「彰化藝術生命園區」名稱尋求敗部復活，但市公所舉辦說明會時，遭近千鄰近居民到場抗議，市公所決定暫緩提案，王勝和等人甚至在總統選舉時，向民進黨總統候選人賴清德陳情告狀。

選舉結束，彰化市長林世賢前天在「春節敬老禮金」發放記者會中表示，「春節敬老禮金」已連續發放27年，今年共發出1.7億元，對市公所財政構成沉重負擔，如果「彰化藝術生命園區」順利營運，每年可帶來3億元產值挹注財源。

林世賢說，設立「彰化藝術生命園區」是對的事，一定要做，他並強調，火葬設施絕對沒有汙染，也會做好交通動線規畫，進而解決彰化人迢迢將亡者送往他縣市火化的不便問題，園區將委請大師設計，將來反而會形成地標及觀光景點，為地方帶來收益。

延和里長王勝和說，林市長不應將建火葬場與「春節敬老禮金」發放掛鉤，彷彿火葬場不建，彰市70歲以上長者每年就領不到7千元。

王勝和說，火葬場案除了衍生空汙、交通等問題外，還牽涉地震帶、開發面積等法規限制，如果仍執意推動，就算代表會通過，他還是會帶人抗爭到底。