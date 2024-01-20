影／車迷注意！武陵農場「經國號」懷舊修復 宛如麵包餐車超可愛

超可愛！台中市和平區武陵農場為已故前總統蔣經國避暑勝地，昔擔任視導武陵農場的八人座福斯廂型車，經大鼎餐飲事業集團董事長戴勝堂出資70餘萬元修復，鵝黃色烤漆，搭配1950年代復古車身，宛如一輛可愛又典雅的麵包餐車，場內年輕員工也大開眼界，拿起手機拍照、打卡。

這款福斯2型（Volkswagen Type 2）是德國福斯汽車於1950年推出，是款八人座廂型車，當年更是前總統蔣經國視導武陵農場專屬座車。

農場表示，昔日車輛未整理放在場內，因緣際會下，大鼎餐飲事業集團董事長戴勝堂看到這輛「經國號」，深感榮民篳路藍縷、不畏艱苦開闢農場，出資70餘萬元將車輛修復如故，陳列在茶莊入口處，供民眾拍照、欣賞。

這輛「經國號」重新烤漆，車身上半部為白色、下半部是鵝黃米色，加上圓潤車型、透明玻璃，內裝的八人座椅一目了然，可以想像當年蔣經國與隨扈搭車遊覽山區景致。

今天武陵農場特別舉辦「經國號」展示典禮，燈光打在復古車輛上，典雅又復古，有遊客形容，很像現代的麵包餐車，圓滾滾、很可愛。場內年輕一輩員工也說，從沒看過1950年代車輛，真的是大開眼界。

武陵農場表示，蔣經國先生曾任國軍退除役官兵輔導委員會主任委員(1956年-1964年)，並於擔任行政院長期間，多次不遠千里前往武陵農場關懷榮民生活起居，此車為當時視導的座車，即日起陳列在茶莊入口處，供民眾欣賞。

典禮後，武陵農場場長羅籝洋邀請貴賓參加張正傑老師「2024梅好時光音樂會」，現場遊客非常踴躍，農場同步直播，讓無法到場遊客如臨現場。