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粉紅來襲！ 日月潭、九族、暨大櫻花季 宣告2月1日開始

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
擁有超過5千株櫻花的九族文化村園區，是引領台灣賞櫻風潮的賞櫻聖地。圖／日管處提供
擁有超過5千株櫻花的九族文化村園區，是引領台灣賞櫻風潮的賞櫻聖地。圖／日管處提供

1月底是日月潭賞櫻開始時節，披上粉嫩色彩的日月潭國家風景區及九族文化村、國立暨南大學，春櫻將從1月下旬陸續開花，日管處將舉辦多場賞櫻體驗活動、櫻花茶會、餐桌饗宴、自行車領騎導覽遊程，宣告2月1日起至3月10日展開一系列的櫻花季活動。

日管處指出，目前正是日月潭周邊最浪漫的時刻，粉嫩的櫻花花朵妝點山林，預估包括九族文化村、國立暨南大學、伊達邵親水步道、慈恩塔步道、金龍山步道、石佛公園、魚池鄉香茶巷、魚池鄉有水巷、信義鄉光復巷等各處，都能發現櫻花足跡。

九族文化村擁有超過5000株櫻花已陸續綻放，預計春節後將大爆發，是引領台灣賞櫻風潮的賞櫻聖地，也是唯一日本櫻花協會認證的賞櫻名所，堪稱台灣最大的賞櫻盛會，暨南大學更是近年來熱門的賞櫻熱區，廣達5公頃的綠地種滿了千餘株的櫻花，花色形狀不同的台灣山櫻、八重櫻、枝垂櫻及昭和櫻，是全台大專院校中面積最大的櫻花林，今年的暨大櫻花季一樣精彩可期。

日管處指出，今年日月潭櫻花季活動，搭配櫻花茶會、講座、自行車遊程、市集、農村人文體驗等各種豐富的賞櫻活動，並由南投縣桃米休閒農業區推出「櫻花騎跡自行車領騎遊程」活動，規畫「暨南大學櫻花林」、「東光櫻花林」以及「日月潭」等三條體驗路線，民眾可以由專業的自行領騎導覽人員帶領，一邊騎自行車一邊賞櫻花，用慢旅行體察健康又愜意的不一樣遊程。

此外更結合地方業者學辦櫻花、茶道與咖啡的賞櫻茶席及咖啡體驗，邀請大家在數千株櫻花樹下「品好茶、賞櫻花」，粉嫩色系配上藍天綠地，感受櫻花樹下視覺與味覺的滿足及療癒心靈的饗宴，讓民眾一秒就能出國，彷彿置身日本，滿足異國情懷。活動資訊可上2024日月潭櫻花季活動官網https://www.sunmoonlake.gov.tw/activities/cherryblossoms/，或「日月潭國家風景區管理處」Facebook粉絲團。

暨南大學也是賞櫻熱區，千餘株櫻花成為全台大專院校中面積最大的櫻花林。圖／日管處提供
暨南大學也是賞櫻熱區，千餘株櫻花成為全台大專院校中面積最大的櫻花林。圖／日管處提供
桃米休閒農業區推出「櫻花騎跡自行車領騎遊程」活動，規畫三條單車慢遊體驗路線。圖／日管處提供
桃米休閒農業區推出「櫻花騎跡自行車領騎遊程」活動，規畫三條單車慢遊體驗路線。圖／日管處提供
暨南大學也是賞櫻熱區，千餘株櫻花成為全台大專院校中面積最大的櫻花林。圖／日管處提供
暨南大學也是賞櫻熱區，千餘株櫻花成為全台大專院校中面積最大的櫻花林。圖／日管處提供
擁有超過5千株櫻花的九族文化村園區，是引領台灣賞櫻風潮的賞櫻聖地。圖／日管處提供
擁有超過5千株櫻花的九族文化村園區，是引領台灣賞櫻風潮的賞櫻聖地。圖／日管處提供

櫻花季 賞櫻 日月潭 九族文化村

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