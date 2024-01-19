粉紅來襲！ 日月潭、九族、暨大櫻花季 宣告2月1日開始

1月底是日月潭的賞櫻開始時節，披上粉嫩色彩的日月潭國家風景區及九族文化村、國立暨南大學，春櫻將從1月下旬陸續開花，日管處將舉辦多場賞櫻體驗活動、櫻花茶會、餐桌饗宴、自行車領騎導覽遊程，宣告2月1日起至3月10日展開一系列的櫻花季活動。

日管處指出，目前正是日月潭周邊最浪漫的時刻，粉嫩的櫻花花朵妝點山林，預估包括九族文化村、國立暨南大學、伊達邵親水步道、慈恩塔步道、金龍山步道、石佛公園、魚池鄉香茶巷、魚池鄉有水巷、信義鄉光復巷等各處，都能發現櫻花足跡。

九族文化村擁有超過5000株櫻花已陸續綻放，預計春節後將大爆發，是引領台灣賞櫻風潮的賞櫻聖地，也是唯一日本櫻花協會認證的賞櫻名所，堪稱台灣最大的賞櫻盛會，暨南大學更是近年來熱門的賞櫻熱區，廣達5公頃的綠地種滿了千餘株的櫻花，花色形狀不同的台灣山櫻、八重櫻、枝垂櫻及昭和櫻，是全台大專院校中面積最大的櫻花林，今年的暨大櫻花季一樣精彩可期。

日管處指出，今年日月潭櫻花季活動，搭配櫻花茶會、講座、自行車遊程、市集、農村人文體驗等各種豐富的賞櫻活動，並由南投縣桃米休閒農業區推出「櫻花騎跡自行車領騎遊程」活動，規畫「暨南大學櫻花林」、「東光櫻花林」以及「日月潭」等三條體驗路線，民眾可以由專業的自行領騎導覽人員帶領，一邊騎自行車一邊賞櫻花，用慢旅行體察健康又愜意的不一樣遊程。