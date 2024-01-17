小熊藝術村退出花博園區 與中市府解約促參協調

號稱亞洲最大泰迪熊博物館的小熊藝術村，座落在台中世界花卉博覽會外埔園區內，中市府OT案簽約15年，因硬體設備無法配合，業者預計轉戰苗栗希望合議解約，市府不同意，目前循促參協調。

台中市政府農業局以OT（Operate-Transfer；營運/移轉）方式將台中世界花卉博覽會外埔園區內委由「泰迪天地股份有限公司」經營，雙方民國110年簽訂15年合作契約，將打造「小熊藝術村農創園區」。

原定去年3月開幕，但因園區內「智農館」設計為溫室，業者希望增加展演活動辦理執照變更卻無法通過，業者質疑市府官僚，去年11月宣布停業，目前入園道路封閉，禁止民眾進入。

小熊藝術村農創園區營運長蔡世慧接受中央社記者電訪表示，因硬體設備無法配合，空轉2年時間，因大場地不易尋覓，預計先轉為手作教室方式，近日預計遷移至苗栗營運，與台中市政府合約部分仍在處理中。

市府農業局透過文字稿表示，已於去年12月19日與泰迪公司召開終止契約協商會議，泰迪公司主張因不可抗力因素申請終止契約，但經農業局認定可歸責於泰迪公司，若泰迪公司仍有異議，依約應由公司方主動提送協調委員會協調，經了解泰迪公司已規劃提送促參協調委員會。