快訊

朱立倫為總統敗選致歉 「我會堅定奮戰到任期結束」

柯建銘推估新國會龍頭之爭 民眾黨自提人選保送韓國瑜

夫輾死妻拖行…稱「她自己鑽車底」 岳父苦追三年揭真相

小熊藝術村退出花博園區 與中市府解約促參協調

中央社／ 台中17日電
號稱亞洲最大泰迪熊博物館的小熊藝術村，座落在台中世界花卉博覽會外埔園區內，中市府OT案簽約15年，因硬體設備無法配合，業者預計轉戰苗栗希望合議解約，市府不同意，目前循促參協調。記者游振昇／攝影
號稱亞洲最大泰迪熊博物館的小熊藝術村，座落在台中世界花卉博覽會外埔園區內，中市府OT案簽約15年，因硬體設備無法配合，業者預計轉戰苗栗希望合議解約，市府不同意，目前循促參協調。記者游振昇／攝影

號稱亞洲最大泰迪熊博物館的小熊藝術村，座落在台中世界花卉博覽會外埔園區內，中市府OT案簽約15年，因硬體設備無法配合，業者預計轉戰苗栗希望合議解約，市府不同意，目前循促參協調。

台中市政府農業局以OT（Operate-Transfer；營運/移轉）方式將台中世界花卉博覽會外埔園區內委由「泰迪天地股份有限公司」經營，雙方民國110年簽訂15年合作契約，將打造「小熊藝術村農創園區」。

原定去年3月開幕，但因園區內「智農館」設計為溫室，業者希望增加展演活動辦理執照變更卻無法通過，業者質疑市府官僚，去年11月宣布停業，目前入園道路封閉，禁止民眾進入。

小熊藝術村農創園區營運長蔡世慧接受中央社記者電訪表示，因硬體設備無法配合，空轉2年時間，因大場地不易尋覓，預計先轉為手作教室方式，近日預計遷移至苗栗營運，與台中市政府合約部分仍在處理中。

市府農業局透過文字稿表示，已於去年12月19日與泰迪公司召開終止契約協商會議，泰迪公司主張因不可抗力因素申請終止契約，但經農業局認定可歸責於泰迪公司，若泰迪公司仍有異議，依約應由公司方主動提送協調委員會協調，經了解泰迪公司已規劃提送促參協調委員會。

台中市 博物館 花博

延伸閱讀

台灣燈會伴手禮專區 台南精選60大在地農特產

首跨外縣市 基隆「微風東岸」投入2.5億

獨／微風首度跨出台北市 插旗基隆東岸停車場打造複合式商場

誰下令殺狒狒？桃農業局技工首開庭否認 將傳獵人說明

相關新聞

賠償2.2億元！中捷事故仲裁出爐 興富發：尊重

興富發文心愛悅建案去年5月間發生頂樓拆除塔吊作業時，吊臂突然砸下，致台中捷運撞上，釀旅客1死14傷。中捷事故仲裁結果今天...

台灣好行今年開闢斗六竹山線 串遊雲林、南投至日月潭景點

針對台灣好行南向路線巴士，今年起在南投縣再增闢田中竹山線、斗六竹山線，兩條觀光路線分別是由參山風景管理處及日月潭國家風景...

彰化國際賽車節20日登場 王惠美坐上麥拉倫超跑好開心

2024第三屆彰化國際賽車節本月20日起，在田中高鐵站登場，主辦單位今天舉辦宣傳時，約10輛超跑在縣府前廣場排開，其中國...

興富發文心愛悅獲准復工可望取得使照？都發局：審核中

興富發建設文心愛悅建案頂樓塔吊的吊臂去年5月10日砸落中捷軌道，列車撞中吊臂，發生1死14傷事故。市府向興富發求償2.6...

南投縣議員林儒暘點出敗選盲區 國民黨若不改變恐被淘汰

總統選舉落幕，賴蕭配當選打破藍綠8年輪替規律。南投縣議員林儒暘認為，國民黨出現中央與地方失聯、世代斷層等問題，國人最關心...

小熊藝術村退出花博園區 與中市府解約促參協調

號稱亞洲最大泰迪熊博物館的小熊藝術村，座落在台中世界花卉博覽會外埔園區內，中市府OT案簽約15年，因硬體設備無法配合，業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。