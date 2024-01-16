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彰化市8公頃花海登場 限定一日體驗拔蘿蔔、擠羊奶
彰化是農業大縣，每年二期稻作收割後之後各地種植裡作作物，處處都可見花海，彰化市公所在西門口段休耕農田，與在地農友合作，種植多色波斯菊、向日葵，打造8公頃多的遼闊花海，現正值花開最美時期，公所將在1月20日舉辦「2024彰化市花花世界」的賞花活動。
8公頃花田位在彰化市彰草路123巷旁（彰草路與金馬路交叉路口）的農田，白、粉、桃、紅的花花世界現正登場，賞花期預計到2月中旬。
彰化市長林世賢說，為讓民眾更加親近土地，體驗田間樂，1月20日上午9點到下午3點半賞花樂活動，安排可愛動物互動、模型羊擠乳、稻草人製作體驗、親子闖關樂及最迎免費拔蘿蔔農事體驗，咖啡、蜂蜜水、芋粿、草仔粿限量免費品嚐。
彰化市公所說，花海裡設置多樣裝置藝術，像是好運龍、熊幸福、可愛牛、Q虎、萌兔及由彰化師範大學美術系師生創作活潑多元的稻草人等，目前花田內的粉嫩大波斯已華麗綻放，民眾當天只要拍照上傳FB公開分享照片並按讚就送好禮，送完為止。
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