南投市、草屯鎮 路邊收費跳票

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南投縣過去路邊停車不收費，路邊停車格遭占用，一位難求衍生民怨。去年9月底，集集鎮率先實施假日路邊停車收費，縣府原規畫南投市、草屯鎮去年底路邊收費上路，但迄今仍未開始收費，已確定跳票。經了解，最快要等到3月，才能正式收費。

南投縣是全台最晚推動路邊停車收費的縣市，因路邊停車格不用錢，易遭長期占用，周轉率低，南投市、草屯、埔里、集集等鬧區，路邊停車一位難求，違停普遍，影響交通安全，也阻礙商業發展。

集集鎮公所去年9月24日率先實施假日路邊停車格收費，成為南投縣首個實施鄉鎮。鎮長吳大村指出，雖只在假日收費，但去年3個月開單2652件，開單時數1456小時，改善市區停車、假日交通壅塞有很大助益。

南投縣府原定前年7月實施路邊停車收費，後來跳票；去年縣長許淑華上任後要求加速推動，除集集鎮去年9月啟動假日路邊停車收費，她也承諾南投市、草屯鎮去年底前實施，但目前仍未上路。

縣府說，去年底已完成作業，但各公所對人工收費或智慧開單看法分歧，為免一縣兩制，正協調統一作法，才無法如期上路，已要求各公所加速辦理。

南投市公所表示，智慧型路邊停車收費系統去年底已發包，得標廠商正建構中，最快在農曆春節前試營運，3月正式啟用收費，預計收費範圍為南陽路、中興路、三和一路、彰南路、大同南街及育樂路等主要街道。

草屯公所表示，已規畫在太平路、中正路等路段停車格收費，正招標委託廠商收費，若委外順利，草屯路邊停車收費最快3月施行。