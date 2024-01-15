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不是蔡壁如！盧秀燕新任副市長 賴淑惠、鄭照新出任

聯合報／ 記者陳秋雲洪敬浤／台中即時報導
台中市長盧秀燕傍晚宣布新人事，新任副市長由現任副秘書長賴淑惠（左）、新聞局長鄭照新（右）出任。圖／市府提供
台中市長盧秀燕傍晚宣布新人事，新任副市長由現任副秘書長賴淑惠（左）、新聞局長鄭照新（右）出任。圖／市府提供

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

大選結束，台中市長盧秀燕在投票後第一個上班日，發布市府團隊新人事，盧一口氣補足二名副市長，分別由現任副秘書長賴淑惠、新聞局長鄭照新擔任副市長，並非政壇外傳參選台中海線立委落敗的民眾黨蔡壁如

台中市現任副市長王育敏列為國民黨不分區立委，2月1日將到立法院就職，王育敏預計31日請辭。

盧秀燕今發布的首名新任副市長為賴淑惠，資深公務員出身，現任副秘書長，曾擔任台南市政府副秘書長、台中市政府勞工局長。另名副市長為鄭照新。

依市府編制，台中市副市長共有3席，盧秀燕上任後始終只有任命2席，目前為副市長黃國榮與王育敏。

盧秀燕推動立委藍白合，支持蔡壁如到台中海線參選立委，蔡壁如雖敗選，但只輸給對手、立法院副院長蔡其昌七千多票，政壇傳出盧會任命蔡壁如為副市長，但消息發布後，並非蔡壁如。

據了解，盧秀燕新人事在投票前就拍板。盧秀燕今早說，她5年來施政風格，市政工作不會考慮選舉，也不會考慮政治，以市政、建設及市民照顧為主。

盧秀燕 蔡壁如

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