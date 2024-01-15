台中新社冬季花卉綻放 4景點拍照上傳可抽獎
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台中市新社區現正綻放冬季限定花卉，台中市府歡迎民眾體驗山城之美。在設有手拿牌4處觀光點合照，上傳至指定LINE官方帳號，可參加「2023觀光亮點壯遊記」抽獎活動。
台中市觀光旅遊局今天發布新聞稿，觀旅局長陳美秀指出，交通部觀光署舉辦「2023觀光亮點壯遊記」，活動自去年12月16日至今年3月8日。參與者與觀光亮點現場手拿牌合影，上傳照片到指定LINE官方帳號，即有機會參加抽獎。
觀旅局配合在新社星願紫風車、小路休閒農場、安妮公主花園、百菇莊4處著名觀光地點設有手拿牌。另推薦新社地區的薰衣草森林、沐心泉休閒農場、桃李河畔等地，皆是冬日中的絕美景點。
「新社花海暨台中國際花毯節」參加交通部觀光署的「觀光亮點獎」競賽，在全台132個景點脫穎而出，榮獲「國旅最佳潛力獎」。
陳美秀表示，「新社花海暨台中國際花毯節」是山城賞花旅遊序幕，緊接著12月黃金楓、白雪木盛開，1月迎來梅花、櫻花綻放，繽紛花卉將整座山城裝點成一幅冷峻中帶著詩意的畫作。
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