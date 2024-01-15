南投櫻花季 引爆粉紅浪漫

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南投梅花季近尾聲，山櫻花接力登場。南投信義望高茶園、草坪頭茶園已見櫻花綻放，引爆紅色浪漫，預計本月底前盛放，當地櫻花季23日開鑼。仁愛奧萬大山櫻花也開約3成，園區災後復建順利，有機會提前開放供一般民眾入園。

信義鄉農會指出，今年入冬低溫有感，且水氣足，當地梅花較往年提早約1周盛開，且花況不錯，近期梅花季進入尾聲，緊接著換山櫻花上場，目前「櫻花林祕境」望高茶園已見櫻花開，空拍桃粉櫻花霸山頭，絕景超浪漫，本月底可望盛放。

知名「賞櫻勝地」草坪頭茶園種植達3千棵櫻花樹，同樣已見山櫻花綻放，後續再由八重櫻、吉野櫻和富士櫻接力盛開，高峰期能拍出櫻花隧道美景，每年花期多能延續至農曆春節過後；當地櫻花季23日舉辦開鑼儀式，27日開跑。

仁愛奧萬大國家森林遊樂區的山櫻花接連盛綻，園方表示，奧萬大櫻花品種有山櫻花、八重櫻和霧社櫻，通常每年1至3月是花期，園內山櫻花已綻放約3成，引爆紅色浪漫，之後八重櫻、霧社櫻也會逐漸綻放。

仁愛鄉今年8月受卡努颱風重創，災後已啟動復建工程，奧萬大園區受災嚴重，一度封園暫停開放，後續按復建進度採分階段開園，目前僅開放16人以上預約套裝遊程團進團出，原訂3月才開放散客入園。

不過，若3月才開放將錯過櫻花季，林業署南投分署表示，災後復建工作順利，聯外道路已完成初步規畫，便道可供小客車通行，正評估提早開放入園，有機會提前開園。