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台中YouBike2.0站前進松鶴部落 踩單車賞花玩森林巷

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市YouBike 2.0站前進和平區松鶴部落，設在社區活動中心旁。圖／交通局提供
台中市YouBike 2.0站前進和平區松鶴部落，設在社區活動中心旁。圖／交通局提供

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台中市YouBike 2.0站前進和平區松鶴部落，到谷關泡泉可順遊松鶴百年檜木板屋、「林場巷」走看森林鐵路、 德芙蘭步道，還有部落內的懷舊柑仔店，買當地名產與泰雅手作。尤其山櫻花開時，騎單車看花賞心悅目。

台中公共自行車建置達1332站，交通局在松鶴部落設YouBike租車站，須克服遠距離補車、維修等難題，讓YouBike 2.0在松鶴部落上路服務，冬日春天更是當地旅遊旺季，吸引遊客騎車欣賞部落風光。

交通局長葉昭甫說，松鶴部落YouBike 2.0站啟用，設在人潮較多的松鶴社區活動中心場站，建置15個車柱，因為位在和平區的松鶴部落地理位置特殊，最遠騎乘場站點在谷關立體停車場，方便轉乘。

和平區長吳萬福說，山區民眾交通方式以騎機車或搭公車、親友接送居多，交通局在谷關和松鶴設立YouBike 2.0站後可代步，前30分鐘免費，在山城遊玩環保節能，他希望可增加站點，串聯台中最高海拔的YouBike 2.0路網。

交通局指出，市區YouBike 2.0站點補車和維修能依站點快速完成，松鶴部落YouBike 2.0站，因路途遙遠，補車和維修不方便，松鶴部落和谷關為同一生活圈，車輛配置大約以該站柱數一半為原則，讓車輛供應自然調度，YouBike 2.0採用電子無人自動化管理系統，提供甲地租乙地還的服務，租賃系統如偵測到車輛問題，人員將立即檢測，並定期進行保養。

YouBike YouBike 2.0 森林鐵路

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