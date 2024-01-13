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總統選舉即時開票／賴清德290萬票暫居第一 近50萬票差距領先侯柯

即時開票／政治版圖模型選舉結果最終預測 柯盈配24.7%、賴蕭配40.4%、侯康配34.9%

區域立委選舉開票／顏寬恒、陳俊宇、陳亭妃 自行宣布當選

台中市立委即時開票／開票一路落後 民進黨莊競程總部氣氛低迷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天是投票日，支持者在民進黨台中市第五選區立委候選人莊競程的競選總部，觀看開票進度，不過因莊票數一路落後，支持者氣氛低迷。記者陳宏睿／攝影
今天是投票日，支持者在民進黨台中市第五選區立委候選人莊競程的競選總部，觀看開票進度，不過因莊票數一路落後，支持者氣氛低迷。記者陳宏睿／攝影

‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》

台中市第五選區立委有8人參選，過去呈現藍大於綠格局，上一屆由民進黨徵召醫工博士莊競程打敗國民黨提名沈智慧，贏下該選區，不過此次國民黨捲土重來，推出年紀比莊年輕7歲、擔任兩任議員的黃健豪，選情膠著，莊競程在選前即估勝負在3000票以內，但從今天下午4時開票以來，莊的票數不斷落後對手黃健豪，約3000票差距，莊總部的工作人員也不時拿麥克風，為支持者打氣。

🔥開票動態即時報

莊競程競選總部人員分析，此次選舉有台中市長盧秀燕的輔選因素，雖然此屆北區、北屯區的選舉人數有36萬3225人，比上一屆多2萬人，但總部人員選前即預估，若莊勝選的話，輸贏可能在3000票之間，雖然上一屆莊贏沈智慧5272票，但此次仍需保守因對。

台中市立委第五選區（北區、北屯區）有8人登記參選，主要選將藍綠對決，民進黨現任立委莊競程對上國民黨候選人黃健豪，兩人同屬年輕世代，但黃健豪比莊競程年輕7歲，莊競程有舅舅、五連霸議員曾朝榮相挺，黃健豪是台中市長盧秀燕「欽點」的接棒人，雙方激戰五五波。

中五選區過去是藍營票倉，過去都是盧秀燕拿下三屆立委，補選再由沈智慧接棒，莊競程2020年首次參選，以新人之姿挑戰國民黨老將沈智慧，在蔡英文總統高得票帶動下，莊拿下114738張選票，以5272票，贏過對手沈智慧。

今天是投票日，支持者在民進黨台中市第五選區立委候選人莊競程的競選總部，觀看開票進度，不過因莊票數一路落後，支持者氣氛低迷。記者陳宏睿／攝影
今天是投票日，支持者在民進黨台中市第五選區立委候選人莊競程的競選總部，觀看開票進度，不過因莊票數一路落後，支持者氣氛低迷。記者陳宏睿／攝影

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