台中市立委即時開票／開票一路落後 民進黨莊競程總部氣氛低迷
‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》
台中市第五選區立委有8人參選，過去呈現藍大於綠格局，上一屆由民進黨徵召醫工博士莊競程打敗國民黨提名沈智慧，贏下該選區，不過此次國民黨捲土重來，推出年紀比莊年輕7歲、擔任兩任議員的黃健豪，選情膠著，莊競程在選前即估勝負在3000票以內，但從今天下午4時開票以來，莊的票數不斷落後對手黃健豪，約3000票差距，莊總部的工作人員也不時拿麥克風，為支持者打氣。
莊競程競選總部人員分析，此次選舉有台中市長盧秀燕的輔選因素，雖然此屆北區、北屯區的選舉人數有36萬3225人，比上一屆多2萬人，但總部人員選前即預估，若莊勝選的話，輸贏可能在3000票之間，雖然上一屆莊贏沈智慧5272票，但此次仍需保守因對。
台中市立委第五選區（北區、北屯區）有8人登記參選，主要選將藍綠對決，民進黨現任立委莊競程對上國民黨候選人黃健豪，兩人同屬年輕世代，但黃健豪比莊競程年輕7歲，莊競程有舅舅、五連霸議員曾朝榮相挺，黃健豪是台中市長盧秀燕「欽點」的接棒人，雙方激戰五五波。
中五選區過去是藍營票倉，過去都是盧秀燕拿下三屆立委，補選再由沈智慧接棒，莊競程2020年首次參選，以新人之姿挑戰國民黨老將沈智慧，在蔡英文總統高得票帶動下，莊拿下114738張選票，以5272票，贏過對手沈智慧。
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