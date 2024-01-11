推動永續！中市召開永續低碳城市及氣候變遷因應推動會

台中市政府依據中央「氣候變遷因應法」，昨首度召開「台中市政府永續低碳城市及氣候變遷因應推動會」，會中報告「台中市111年溫室氣體減量執行方案成果報告」，成績表現亮眼。秘書長黃崇典表示，昨日會議是繼去年底「台中市永續淨零自治條例」通過後首次召開會議；市府將持續積極因應氣候變遷，努力推動永續低碳城市。

黃崇典提到，近年國際重視永續發展，中央修訂「氣候變遷因應法」後，許多相關制度將在今年開始推動；台中市去年也著手制定「台中市永續淨零自治條例」，並獲議會高度支持，可見邁向永續淨零已是普遍共識。此外，原先「台中市政府永續發展及低碳城市推動委員會」如今升級為「台中市政府永續低碳城市及氣候變遷因應推動會」，此會由28位局處首長及7位外聘委員組成，共同推動永續低碳城市及因應氣候變遷。

黃崇典說，台中市111年整體溫室氣體排放量3342萬噸CO2e，相較110年下降4%。其中，市府先公後私推動新市政大樓盤查及減碳工作有成，透過智慧能源管理中心調整能源使用、提升設備效率及使用自發太陽能綠電，使溫室氣體排放量相較於108年降幅達19%；市府將持續加速各部門朝2050淨零排放目標邁進。

黃崇典也說，盧秀燕上任後透過「永續淨零三部曲」全面推動聯合國永續淨零的重要議題，去年除發表自願檢視報告2.0 揭曉永續發展成績單，更於12月21日在議會支持下順利三讀通過「台中市永續淨零自治條例」，送行政院核定中，自治條例共8章63條，自治條例以「零碳產業」、「零碳環境」、「零碳交通」、「零碳生活及教育」、「氣候變遷調適」五大專章加速城市永續淨零轉型打造台中成為永續零碳城市的典範，推動全球永續發展的步伐。