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彰化黑蜆外銷日本 首批5噸封櫃

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
「彰化優鮮」芳苑漢寶優質黑蜆外銷日本市場昨天舉辦通利水產封櫃儀式，彰化縣長王惠美（右二)、通利水產行負責人楊宏達（前左二)與會，一起行銷彰化水產。記者林宛諭／攝影
「彰化優鮮」芳苑漢寶優質黑蜆外銷日本市場昨天舉辦通利水產封櫃儀式，彰化縣長王惠美（右二)、通利水產行負責人楊宏達（前左二)與會，一起行銷彰化水產。記者林宛諭／攝影

彰化縣過去文蛤養殖因病變育成率低，近年逐漸改養殖黑蜆，存活率高，營養價值也高，並成功打入日本市場，今年第一批貨櫃外銷日本先試營運，昨天舉辦封櫃儀式，出口量約5噸，一年總出口量約250噸，目前約占有90%以上的市場。

彰化縣長王惠美昨天參加芳苑鄉漢寶通利水產黑蜆外銷日本封櫃儀式時表示，彰化縣文蛤養殖為全國第三，養殖面積約為1655公頃、產量約9千公噸，通利水產楊家三代均投入養殖業，目前養殖文蛤約25公頃、黑蜆35公頃，因需求量增加，也與8家契作戶合作，總管理養殖面積約80公頃。

王惠美說，楊家在養殖過程中，運用高雄科技大學光合益生菌技術，使用魚蝦共生自然生態養殖法，提供養殖池穩定且優質的養殖環境，培養出品質優良的文蛤、黑蜆，成功外銷日本，可以說是縣內養殖漁業的模範，並期望鼓勵更多青年返鄉，參與彰化農業發展，共同開創彰化水產養殖美好未來。

通利水產行負責人楊宏達說，2016年時彰化文蛤開始發生大病變，變得很不好養，就開始也養殖黑蜆，黑蜆存活率高，是純海水養殖，黃金蜆則是淡水養殖，且據日本醫學報導，黑蜆的營養成分是黃金蜆的7倍，黑蜆如果推廣成功的話，未來可以代替黃金蜆，對彰化縣部分地區有地層下陷的情況也將會有所助益。

日本 文蛤

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