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斥資13.6億 中寮環鄉公路全線通車

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
中寮鄉投22線連接至投26線，完成環鄉公路，改善南北中寮交通不便。圖／南投縣政府提供
中寮鄉投22線連接至投26線，完成環鄉公路，改善南北中寮交通不便。圖／南投縣政府提供

南投縣政府向中央爭取核定13.6億元，打通中寮投22連接至投26線環鄉公路，歷經兩年多昨天終於全線通車。縣長許淑華說，環鄉公路打破南北中寮地形限制，改善當地交通，方便居民出入，更有助農產運輸和觀光發展。

許淑華說，中寮環鄉公路打破地形限制，除了全線拓寬，串聯周邊龍鳳瀑布、棋盤石、龍興吊橋景點，更串起南、北中寮生活圈，對居民出入、農產運輸、救災防災及觀光，等於打通中寮交通、觀光任督二脈。

縣府指出，中寮鄉為丘陵地形，受地形限制，傳統上分成南、北中寮，往來交通不便，影響居民出入、防救災也受限，縣府建構環鄉公路網，拓寬投22連接至投26線環鄉公路，並向中央爭取經費。

交通部核定中寮環鄉道路為生活圈道路計畫，拓寬改善投22線14K連接至投26線22.5K，全長約8.54公里，總經費達13.6億元，縣府自籌約3億元，其餘全由中央補助，工程分3期，2021年4、8月先後動工。

第1期施作投22線至16.4K已於去年4月開通，第2、3期投22線連接投26線則在昨天通車，設置橋梁、邊坡護坡及擋土牆等設施，提升行車安全。

許淑華 吊橋 景點

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