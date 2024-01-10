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2年多砸13.6億元 南投中寮環鄉公路今全線通車

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府向中央爭取核定約13.6億元，打通中寮投22連接至投26線環鄉公路，今正式開放全線通車。圖／南投縣政府提供
南投縣政府向中央爭取核定約13.6億元，打通中寮投22連接至投26線環鄉公路，今正式開放全線通車。圖／南投縣政府提供

南投縣政府向中央爭取核定約13.6億元，打通中寮投22連接至投26線環鄉公路，分3期工程，歷經2年多時間，今正式開放全線通車。縣長許淑華說，該路線打破南北中寮地形限制，改善當地交通，方便居民，有助農產運輸和觀光發展。

縣府指出，中寮地勢崎嶇、多丘陵，受地形限制，鄉域被分成南、北中寮，兩地往來交通不便，影響居民出入及產業發展，防救災能力也受限，為此建構環鄉公路網，規畫拓寬改善當地投22連接至投26線環鄉公路，並向中央爭取經費。

交通部公路總局核定中寮環鄉道路為生活圈道路計畫，拓寬改善投22線14K連接至投26線22.5K，全長約8.54公里，總經費達13.6億元，由縣府自籌約3億元，其餘全由中央補助，工程分3期，2021年4、8月先後動工，今天全線通車。

其中，第1期施作投22線至16.4K已於去年4月開通，第2、3期的投22線連接投26線19.1K至22.5K及16.4K至19.1K則於今天通車，全線車道寬度3.5米、路肩寬度1.0米，配合地形設置橋梁、邊坡護坡及擋土牆等設施，提升行車安全。

縣長許淑華說，中寮環鄉公路打破當地地形限制，除了全線拓寬，串聯周邊龍鳳瀑布、棋盤石、龍興吊橋等景點，更串起南、北中寮生活圈，對居民出入、農產運輸、救災防災及觀光發展都有相當大助益，等於打通中寮交通、觀光任督二脈。

交通部公路局中區養護工程分局長謝俊雄也表示，中寮環鄉公路是偏鄉對外重要連絡道，可望有效改善當地交通；而全線採雙向雙車道配置，整體道路寬度約10米，未來能申請公車及大巴營運，遊覽車也可駛入中寮山區，帶動地方繁榮。

南投縣政府向中央爭取核定約13.6億元，打通中寮投22連接至投26線環鄉公路，今正式開放全線通車。圖／南投縣政府提供
南投縣政府向中央爭取核定約13.6億元，打通中寮投22連接至投26線環鄉公路，今正式開放全線通車。圖／南投縣政府提供
南投縣政府向中央爭取核定約13.6億元，打通中寮投22連接至投26線環鄉公路，今正式開放全線通車。圖／南投縣政府提供
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南投縣政府向中央爭取核定約13.6億元，打通中寮投22連接至投26線環鄉公路，今正式開放全線通車。圖／南投縣政府提供
南投縣政府向中央爭取核定約13.6億元，打通中寮投22連接至投26線環鄉公路，今正式開放全線通車。圖／南投縣政府提供
南投縣政府向中央爭取核定約13.6億元，打通中寮投22連接至投26線環鄉公路，今正式開放全線通車。圖／南投縣政府提供
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許淑華 交通部 偏鄉

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