民進黨環台大車掃在路上！王義川合體莊競程：全力搶救

選戰進入倒數，民進黨不分區候選人王義川、議員卓冠廷等人為「搶救王義川大兵行動」展開的「川流不息，民主前行」環台大車掃，今天下午1時45分開抵台中市北屯，受到民眾熱情歡迎。王義川力挺同黨的台中第五選區尋求連任的立委莊競程，並且合體車掃，並喊「全力搶救莊競程」。

中五選區激戰，莊競程今天有林飛帆、民進黨不分區立委候選人王義川、中山附醫法醫科主任高大成陪同車隊掃街，晚間由婦產科醫師李茂盛陪同徒步掃街；對手國民黨立委候選人黃健豪有黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜陪同車掃。

近百名民眾熱情迎接王義川等人，爭相握手、合照，現場「王義川我愛你」、「莊競程當選」此起彼落，氣氛嗨到最高點。

王義川說，熟悉的北屯、北區，他一定要來，今天是「川流不息，民主前行」環台大車掃第二天，進到北屯、北區為莊競程加油，他質疑莊競程的對手黃健豪讓人很擔心一旦當上立委會把台灣的立法院往哪裡帶？加上台中市長盧秀燕在北屯北區重兵部署，就是為了要把莊競程拉下來，所以今天到台中，要全力搶救莊競程，接下來要搶救江肇國、林靜儀，他們要掃遍大台中，讓台中的民進黨的立委候選人都能全數過關、當選。

莊競程表示，北北屯區是非常艱困的選區，非常感謝王義川及卓冠廷一起到台中陪同車隊掃街，用行動力挺他。看到民眾的熱情，全台席捲的搶救王義川的風潮，相信可以帶動民進黨與莊競程的選情，他有信心1月13日贏得連任，繼續為大家服務。